Sconti del weekend sul PS Store: Control e COD Vanguard tra i giochi in offerta

Sony ha appena dato il via ad una nuova ed interessante ondata di sconti sul suo PlayStation Store, che per tutto il fine settimana permetterà ai giocatori di acquistare una selezione di giochi ad un prezzo di favore.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti che potranno essere acquistati in sconto sullo store digitale di Sony nei prossimi giorni:

UFC 4 a 17,49 euro (75% di sconto)

Control Ultimate Edition in versione PS4/PS5 a 15,99 euro (60% di sconto)

Call of Duty Vanguard Ultimate Edition per PS4/PS5 a 54,99 euro (50% di sconto)

Overcooked! All You Can Eat per PS4/PS5 a 19,99 euro (50% di sconto)

LEGO City Undercover a 14,99 euro (75% di sconto)

Metro Exodus Gold Edition per PS4/PS5 a 9,99 euro (75% di sconto)

PayDay 2 Crimewave Edition a 3,99 euro (80% di sconto)

Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 15,99 euro (80% di sconto)

RAGE 2 a 7,99 euro (80% di sconto)

Brothers: a Tale of two Sons a 4,99 euro (75% di sconto)

Call of Cthulhu a 5,99 euro (70% di sconto)

Trials Fusion a 5,99 euro (70% di sconto)

The Surge 1 & 2 Dual Pack a 13,99 euro (65% di sconto)

Come potete vedere, sono in vendita numerosi prodotti a pochi euro e tra le offerte più interessanti troviamo sicuramente Control Ultimate Edition e Metro Exodus Gold Edition, entrambe avventure single player vendute in un pacchetto comprensivo di tutte le espansioni e con l'upgrade alla versione PlayStation 5 incluso nel prezzo.

Tutte le offerte elencate sopra e quelle visibili sulla pagina ufficiale dell'offerta contenente l'elenco completo dei prodotti scontati per il weekend resteranno attive solo fino al 24 maggio 2022 alle ore 00:59 del fuso orario italiano.

