Sconti Xbox da GameStop con Xbox One X a 99 euro portando il tuo usato

Continuano le offerte di settembre di GameStop e dopo avervi segnalato gli sconti su PS4 e PlayStation 4 PRO vediamo ora le promozioni attive per acquistare Xbox One S e One X a prezzo ridotto, con quest'ultima in vendita a 99.99 euro portando indietro il proprio usato.

Le promozioni sono valide fino al 18 settembre tranne dove indicato diversamente. GameStop ricorda che "in caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."

Xbox One X 1TB Gears 5 Limited Edition

Xbox One X 1TB Gears 5 Limited Edition a 169.98€ portando il tuo usato. Pochi pezzi disponibili!. Normale prezzo al pubblico: 499.98€. Promozione valida dal 29 Agosto al 18 Settembre 2019, salvo esaurimento scorte.

Xbox One X 1TB con The Division 2

Xbox One X 1TB + Tom Clancy's The Division 2 a 399.98€ oppure a 99.98€ portando il tuo usato. Promozione valida su 100 pezzi! Normale prezzo al pubblico: 499.98€.

Xbox One X 1TB con gioco

Xbox One X 1TB + gioco a scelta (varie configurazioni) a 399.98€, oppure a 169.98€ portando il tuo usato. Normale prezzo al pubblico: 499.98€.

Xbox One S 1TB con Gears 4 e Apex Pack

Dal 29 Agosto al 20 Settembre

Xbox One S 1TB + Gears Of War 4 + Apex Pack (versioni digitali) a 249.98€ (239.98€ se possiedi la tessera GameStop+ Level 3). Oppure a 99.98€ portando il tuo usato.

Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato e si limita a riportare informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".