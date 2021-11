Sconti Xbox su giochi, accessori e Game Pass, offerte Microsoft Store per il Black Friday

In occasione del Black Friday Microsoft Store annuncia una serie di nuove offerte su tantissimi prodotti, tra questi anche giochi, console, accessori e servizi della famiglia Xbox. Le promozioni sono valide dal 22 al 28 novembre, solo online, con sconti fino al 50% sui prezzi di listino al pubblico.

Microsoft Store offre il nuovo nuovo pacchetto Xbox Series S Fortnite & Rocket League, un bundle che include la console e contenuti extra per i due giochi tra cui i bonus Pacchetto Midnight Drive, 1.000 V-Buck e 1.000 crediti Rocket League. Sconti fino al 50% sui migliori giochi per Xbox tra cui Forza Horizon 4, Far Cry 6, Black 4 Blood di WB Games e FIFA 22, solamente per citarne alcuni.

Torna anche l'offerta Xbox Game Pass per PC a un euro per tre mesi, ideale per poter accedere a giochi come Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Halo Infinite, in uscita l'8 dicembre. Infine, fino al 70% di sconto su una selezione di accessori per Xbox tra cui controller e cuffie.

Microsoft Store offre 90 giorni di assistenza tecnica gratuita sui prodotti Surface, consegne incluse e resi gratis fino al 31 gennaio 2022 su tutti i prodotti acquistati durante il Black Friday e le festività di fine anno.