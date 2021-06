Sconti Xbox: le nuove offerte di giugno su Series X/S da GameStopZing

Anche a giugno tornano le offerte Xbox di GameStopZing per risparmiare sull'acquisto di Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One S, Xbox One X e sugli accessori e abbonamenti targati Microsoft.

Nei negozi GSZ è possibile prenotare il bundle Xbox Series X + Game Pass Ultimate 3 mesi + Call of Duty Black Ops Cold War a 609.98 euro mentre Xbox Series S con un secondo controller aggiuntivo costa 348.76 euro (20% di sconto sul secondo joypad se acquistato insieme alla console). Xbox Series S con tre mesi di Game Pass Ultimate e Mobile Clip costa 349.98 euro, sconti anche su Xbox One S con gioco a 249.98 euro e Xbox One X con gioco a 379.98 euro, varie configurazioni disponibili.



Sia Xbox Series X che Xbox Series S possono essere acquistate pagando con l'usato, riportando in negozio console e videogiochi usati riceverete fino a 200 euro di sconto secondo questo schema:

25 euro per ogni gioco PS5, PS4 e Nintendo Switch valido per la promo

100 euro portando Switch Lite o Xbox One X

120 euro portando una PS4

80 euro portando Xbox One S

170 euro portando PS4 o Switch Lite + 2 giochi validi

200 euro portando PS4 PRO o Nintendo Switch + 2 giochi validi

Infine riportando Xbox Series S entro il 31 luglio 2021 (ricordatevi di conservare lo scontrino di acquisto). Maggiori dettagli sulla promozione compra nuovo e paga con l'usato sono disponibili nei punti vendita GameStopZing.