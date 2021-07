Sconti Xbox: le nuove offerte di luglio di GameStopZing su Series S e controller

Ieri è finalmente partito il Volantone di luglio 2021 di GameStopZing, come i precedenti ricchissimo di offerte su console, videogiochi, accessori e articoli di merchandising. Tra i tantissimi sconti, ovviamente, non mancano neppure quelli indirizzati al mondo Xbox. Scopriamoli assieme.

Nell'ambito del Volantone di luglio, GameStopZing offre un bundle da 349,98 euro comprendente una Xbox Series S, un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi e una clip mobile gaming di 8BITDO, con un risparmio di circa nove euro sul totale che ammonterebbe a 358,99 euro. Degna di nota anche la promozione dedicata ai nuovi controller Xbox Series X: acquistandone uno al prezzo di 60,98 euro (disponibile nei colori Electric Volt, Daystrike Camo, White Robot, Pulse Red, Carbon Black e Shock Blue), riceverete in regalo una Carta Regalo Xbox dal valore di 5 euro.

Non mancano neppure delle opportunità sull'usato. Su Xbox Series S potete risparmiare 100 euro portando Xbox One X oppure 25 euro per ogni gioco PS5, PS4 o Switch valido per la promozione. Per Xbox Series X|S potete risparmiare 180 euro portando PS4 Pro, 150 euro portando Switch o PS4, 100 euro portando Switch Lite e 80 euro portando Xbox One S o Xbox One X. Maggiori dettagli li potete trovare in negozio oppure sul sito ufficiale di GameStop.