Sconti Xbox: le nuove offerte della settimana sui migliori giochi

Come ogni martedì tornano i Deals with Gold, le offerte di Xbox Store dedicate agli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate, con sconti validi anche per i non iscritti, seppur con un risparmio inferiore. Ma quali sono le offerte da non perdere questa settimana?

Tra i giochi in offerta troviamo GTA V Premium Edition, Dead End Job, Mafia III Definitive Edition, The Sims 4, Tricky Towers e Hood Outlaws & Legends.

Xbox giochi in offerta

Aborigenus Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Aery Little Bird Adventure Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Beholder Complete Edition Xbox Game Pass 85% Spotlight Sale

Bound By Flame Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

Breathedge Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Cruz Brothers Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Dead Dungeon Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Dead End Job Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Déjà Vu Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Fell Seal Arbiter’s Mark Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Fell Seal Arbiter’s Mark Missions & Monsters Add-On 25% Spotlight Sale

Guacamelee! 2 Complete Xbox Play Anywhere 80% Spotlight Sale

Hard West Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Heaven Dust Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Hello Neighbor Xbox Game Pass 60% DWG*

Hood: Outlaws & Legends Smart Delivery 20% DWG*

Hue Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Jeopardy! PlayShow Xbox Play Anywhere 40% DWG*

Life of Fly Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Mable & The Wood Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Mafia III Definitive Edition Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Manifold Garden Smart Delivery 25% DWG*

Manual Samuel Xbox One, Xbox Series X|S 85% Spotlight Sale

Masters of Anima Xbox One X Enhanced 80% DWG*

Nongunz: Doppelganger Edition Xbox One X Enhanced 33% DWG*

Omensight Xbox One X Enhanced 70% DWG*

Realpolitiks New Power Xbox Play Anywhere 50% DWG*

Retro Tanks Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Rigid Force Redux Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Ritual Crown of Horns Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Roombo First Blood Xbox One X Enhanced 33% Spotlight Sale

Shalnor Legends: Sacred Lands Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Speed 3 – Grand Prix Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Streets of Rogue Xbox Game Pass 60% DWG*

The Ambassador: Fractured Timelines Xbox One, Xbox Series X|S 33% DWG*

The Blackout Club Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

The Padre Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

The Sims 4 EA Play 85% Spotlight Sale

The Surge 1 & 2 – Dual Pack (Xbox) Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Tricky Towers Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

TY the Tasmanian Tiger HD Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Vampyr Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Vosaria Lair of the Forgotten Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

World to the West Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Trovate la lista completa degli sconti su Xbox Store, le offerte sono valide fino al 5 luglio 2021, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in promozione solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate.