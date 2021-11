Sconti Xbox: tutte le offerte per il Black Friday di GameStop, c'è Xbox Series S a €279

La ricchissima promozione per il Black Friday di GameStop include anche una serie di sconti sulle console, i videogiochi e gli accessori della famiglia Xbox. Scopriamo assieme tutte le offerte attive fino al 29 novembre!

Il fiore all'occhiello della promozione è rappresentato dalla sconto applicato a Xbox Series S, la quale può essere acquistata al prezzo scontato di 279,98 euro al posto di 299,98 euro. Pur offrendo una potenza inferiore rispetto a Xbox Series X, la piccolina della famiglia consente di entrare a tutti gli effetti all'interno della nuova generazione ad un prezzo relativamente contenuto. È compatibile con tutta la ludoteca della sorella maggiore, offre un target di risoluzione tra 1080p e 1440p, permette di raggiungere i 120fps in giochi selezionati e monta un SSD da 512 GB (il lettore di dischi è assente).

La promozione include anche molteplici giochi per Xbox One e Xbox Series X|S a prezzo scontato, a partire dai nuovissimi Forza Horizon 5 a 59,98 euro (invece di 70,98 euro) e Call of Duty Vanguard a 69,98 euro (anziché 80,98 euro). Ci sono poi Marvel's Guardians of the Galaxy a 37,98 euro, Resident Evil Village e 27,98 euro, NBA 2K22 a 49,98 euro, Cyberpunk 2077 a 27,98 euro, The Medium a 27,98 euro, Metro Exodus Complete Edition a 22,98 euro, Gears Tactics a 7,98 euro, Back 4 Blood Special Edition a 39,98 euro, Assassin's Creed Valhalla a 27,98 euro, Hot Wheels Unleashed a 29,98 euro e molti altri. Potete consultare la selezione completa dei videogiochi per Xbox One e Xbox Series X|S in sconto dirigendovi a questi indirizzi:

Prima di salutarvi, segnaliamo che c'è anche il Volante Hori Overdrive compatibile con Xbox Series X|S al prezzo di 87,98 euro anziché 109,98 euro: perfetto da accoppiare a Forza Horizon 5!