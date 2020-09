Sconti Xbox One, le nuove offerte della settimana sui migliori giochi

Tornano i Deals with Gold su Xbox Store, con tante nuove offerte sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360. La nuova lista di giochi in offerta è sterminata e include centinaia di titoli tra cui Mirror's Edge Catalyst, Assassin's Creed Odyssey e Ace Combat 7.

Potete consultare l'elenco completo dei giochi Xbox One in sconto su Xbox Store e sul sito di Major Nelson, le offerte sono valide fino al 14 settembre, tranne dove indicato diversamente.

Xbox One Sconti

Ace Combat 7: Skies Unknown Season Pass Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

AereA Xbox One Game 90% Spotlight Sale

Alekhine’s Gun Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Armored Warfare 16.000 Gold Add-On 30% Ultimate Game Add-On Sale

Armored Warfare 24.000 Gold Add-On 30% Ultimate Game Add-On Sale

Assassin’s Creed Xbox One Backward Compatible 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Antiquity Pack Xbox One Game 75% Publisher Sale

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition Xbox One X Enhanced 65% Publisher Sale

Assassin’s Creed Odyssey Legacy of the First Blade Add-On 50% Publisher Sale

Assassin’s Creed Odyssey Season Pass Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Assassin’s Creed Odyssey The Fate of Atlantis Add-On 50% Publisher Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Pack Add-On 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Origins – Horus Pack Add-On 60% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass Add-On 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass Add-On 70% Ultimate Game Add-On Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack Add-On 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack Add-On 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack Add-On 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack Add-On 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One Game 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate Xbox One Game 70% Publisher Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One Game 70% Publisher Sale

Battlefield 4 Premium Edition Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Battlefield Hardline Ultimate Edition Xbox One Game 65% Spotlight Sale

Battlefield V Standard Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Battlefield V Year 2 Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Battlefield: Bad Company Xbox One Backward Compatible 67% Spotlight Sale

Battlefield: Bad Company 2 Xbox One Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Battlefield: Bad Company 2 – Vietnam Xbox One Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Beyond Good & Evil HD Xbox One Backward Compatible 67% Publisher Sale

Blood Waves Xbox One Game 50% DWG*

Bloodstained Iga’s Back Pack DLC Add-On 30% Ultimate Game Add-On Sale

Boggle Xbox One Game 60% Publisher Sale

Borderlands 3 Season Pass Add-On 20% Ultimate Game Add-On Sale

Borderlands 3 Super Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Bound By Flame Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

Brawlhalla – All Legends Pack Add-On 25% Ultimate Game Add-On Sale

Brothers In Arms: Hell’s Highway Xbox One Backward Compatible 40% Publisher Sale

Brutal Rage Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Call of Cthulhu Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Cast of the Seven Godsends – Redux Xbox One Game w/ Free Trial 80% Spotlight Sale

Child of Light Xbox One Game 70% Publisher Sale

Child of Light Ultimate Edition Xbox One Game 60% Publisher Sale

Civilization VI Expansion Bundle Add-On 25% Ultimate Game Add-On Sale

CODE VEIN Season Pass Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Convoy: A Tactical Roguelike Xbox One Game 30% DWG*

Dark Souls III: Ashes of Ariandel Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dark Souls III: Season Pass Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dark Souls III: The Ringed City Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Darksiders 3 DLC Bundle Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

DayZ Livonia Add-On 20% Ultimate Game Add-On Sale

Dead by Daylight: Ash vs Evil Dead Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dead by Daylight: Chains of Hate Chapter Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dead by Daylight: Cursed Legacy Chapter Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dead by Daylight: Darkness Among Us Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

Dead by Daylight: Demise of the Faithful Add-On 50% Ultimate Game Add-On Sale

LEGO DC Super-Villains Season Pass Add-On 60% Ultimate Game Add-On Sale

LEGO Marvel Super Heroes 2 Season Pass Add-On 40% Ultimate Game Add-On Sale

LEGO Marvel’s Avengers Season Pass Add-On 40% Ultimate Game Add-On Sale

Lichdom: Battlemage Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Life Is Strange: Before The Storm Deluxe Upgrade Add-On 70% Ultimate Game Add-On Sale

Lovers in a Dangerous Spacetime Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Madden NFL 21 Deluxe Edition Xbox One Game 20% Spotlight Sale

Madden NFL 21 MVP Edition Xbox One Game 25% Spotlight Sale

Mirror’s Edge Catalyst Xbox One Game 75% DWG*

Monopoly Deal Xbox One Game 60% Publisher Sale

Monopoly Family Fun Pack Xbox One Game 70% Publisher Sale

Monopoly Plus Xbox One Game 70% Publisher Sale

Monster Hunter World: Deluxe Kit Add-On 25% Ultimate Game Add-On Sale

Monster Hunter World: Iceborne Deluxe Kit Add-On 25% Ultimate Game Add-On Sale

Niffelheim Xbox One X Enhanced 70% DWG*

Odallus: The Dark Call Xbox One Game 40% DWG*

Outbreak Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Outland Xbox One Backward Compatible 60% Publisher Sale

I giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono scontati solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri possono essere acquistati a prezzo ridotto anche dagli iscritti di livello Silver.