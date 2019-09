Sconti Xbox One S e One X con FIFA 20, tutte le offerte di GameStop Italia

Oltre al Football Pass Premium, GameStop Italia lancia una nuova serie di offerte su Xbox One S e One X in vista dell'arrivo di FIFA 20, promozioni che permettono di acquistare la console Microsoft con il gioco EA Sports in bundle a prezzo ridotto.

Xbox One S 1TB con gioco e FIFA 20

Dal 26 Settembre all'11 Ottobre solo in negozio acquista Xbox One S 1TB + gioco (varie configurazioni disponibili) + FIFA 20 a 249.98€. Oppure a 49.98€ portando il tuo usato.

Xbox One X 1TB con gioco e FIFA 20

Dal 26 Settembre all'11 Ottobre acquista Xbox One X 1TB + gioco (varie configurazioni disponibili) + FIFA 20 a 449.98€. Oppure a 249.98€ portando il tuo usato.

Xbox One X 1TB Hyperspace + Gears 5 e FIFA 20

Dal 26 Settembre all'11 Ottobre solo in negozio acquista Xbox One X 1TB Hyperspace Limited Edition + FIFA 20 + Gears 5 a 449.98€. Oppure a 249.98€ portando il tuo usato.

Tutte le offerte indicate sono valide da oggi e fino al prossimo 11 ottobre in tutti i negozi della catena GameStop sparsi per l'Italia mentre non sono attivi sul sito, trattandosi di promozioni riservate esclusivamente ai punti vendita.