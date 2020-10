Sconti Xbox One: saldi di Halloween con offerte sui migliori giochi

Microsoft lancia le offerte Shocktober giusto in tempo per Halloween, con centinaia di giochi per Xbox One e Xbox 360 in offerta fino al prossimo 2 novembre. Focus, ovviamente, sui giochi horror per la festa più spaventosa dell'anno.

Tra i giochi in promozione troviamo Alien vs Predator, Alien Isolation, Blood Bowl 2, Darksiders Fury's Collection, Castlevania Lords of Shadow 2, Metro Redux e Killing Floor 2, solamente per citarne alcuni.

Offerte Xbox One

Agony Xbox One Game 80% Shocktober Sale

Alien: Isolation Xbox Game Pass 60% Shocktober Sale

Alien: Isolation Season Pass Add-On 80% Shocktober Sale

Alien: Isolation – The Collection Xbox One Game 60% Shocktober Sale

Aliens vs Predator Xbox One Backward Compatible 60% Shocktober Sale

Amnesia: Collection Xbox One Game 90% Shocktober Sale

BioShock: The Collection Xbox One Game 80% Shocktober Sale

Black Mirror Xbox One Game 70% Shocktober Sale

Blackguards 2 Xbox One Game 67% Shocktober Sale

Bleeding Edge Xbox Game Pass 50% Shocktober Sale

Blood Bowl 2 Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Blood Bowl 2: Legendary Edition Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Blood Bowl 2: Official Expansion Add-On 50% Shocktober Sale

Bombfest Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

Borderlands 3 Xbox One X Enhanced 60% Shocktober Sale

Borderlands 3 Season Pass Add-On 20% Shocktober Sale

Borderlands 3 Super Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% Shocktober Sale

Carrion Xbox Game Pass 25% Shocktober Sale

Castlevania Anniversary Collection Xbox One Game 50% Shocktober Sale

Castlevania Harmony of Despair Xbox One Backward Compatible 50% Shocktober Sale

Castlevania: Lords of Shadow Xbox One Backward Compatible 67% Shocktober Sale

Castlevania: Lords of Shadow 2 Xbox One Backward Compatible 75% Shocktober Sale

Chasm Xbox One Game 50% DWG*

Code Vein Xbox One X Enhanced 60% Shocktober Sale

Code Vein Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 60% Shocktober Sale

Condemned: Criminal Origins Xbox One Backward Compatible 75% Shocktober Sale

Darksiders Fury’s Collection – War and Death Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Darksiders II Deathinitive Edition Xbox One X Enhanced 75% Shocktober Sale

Darksiders Warmastered Edition Xbox One X Enhanced 75% Shocktober Sale

DayD: Through Time Xbox One Game 50% DWG*

DayZ Xbox Game Pass 40% Shocktober Sale

DayZ Livonia Add-On 20% Shocktober Sale

Dead Alliance Xbox One Game 80% Shocktober Sale

Dead Alliance: Multiplayer Edition Xbox One Game 80% Shocktober Sale

Dead by Daylight: Silent Hill Edition Xbox One Game 30% Shocktober Sale

Dead By Daylight: Special Edition Xbox Game Pass 60% Shocktober Sale

Dead Island Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Shocktober Sale

Hunt: Showdown – The Bayou Edition Xbox One Game 50% Shocktober Sale

HyperParasite Xbox One Game 25% Spotlight Sale

Indie Darling Bundle Vol.3 Xbox One Game 80% DWG*

Infinite – Beyond The Mind Xbox One Game 30% DWG*

Infliction: Extended Cut Xbox One X Enhanced 40% Shocktober Sale

It’s Quiz Time Xbox One Game 30% Spotlight Sale

Just Cause 4 Complete Edition Xbox One Game 70% Shocktober Sale

Just Cause 4 Los Demonios Add-On 70% Shocktober Sale

Killing Floor 2 Xbox One X Enhanced 67% Shocktober Sale

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Layers Of Fear 2 Xbox One Game 67% Shocktober Sale

Lichdom: Battlemage Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Little Nightmares Xbox One Game w/ Free Trial 75% Shocktober Sale

Little Nightmares Complete Edition Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Mad Max Xbox One Game 50% Shocktober Sale

Masters of Anima Xbox One X Enhanced 80% DWG*

Metro 2033 Redux Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Metro Exodus Xbox One X Enhanced 60% Shocktober Sale

Metro Redux Bundle Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Metro: Last Light Redux Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Monstrum Xbox One Game 25% Shocktober Sale

Mordheim: City of the Damned Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Mordheim: City of the Damned – Complete Edition Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Mortal Shell Xbox One Game 20% DWG

Yooka-Laylee And The Impossible Lair Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Zombie Army 4 Dead War Xbox One X Enhanced 50% Shocktober Sale

Zombie Army 4 Dead War Deluxe Edition Xbox One Game 50% Shocktober Sale

Zombie Army 4 Dead War Super Deluxe Edition Xbox One Game 50% Shocktober Sale

Zombie Army 4 Season Pass One Add-On 33% Shocktober Sale

Zombieland Double Tap- Road Trip Xbox One Game 75% Shocktober Sale

Paladins Dragon Rider Pack Xbox One Game 35% Shocktober Sale

Pathologic 2 Xbox Game Pass 45% Shocktober Sale

Pato Box Xbox Play Anywhere 80% DWG*

Tutti i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in offerta solo per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri potranno essere acquistati liberamente anche dai membri Silver. Le offerte sono valide fino al 2 novembre compreso.