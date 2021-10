Sconti Xbox: al via i saldi retrò su decine di giochi, tra cui Cuphead e Streets of Rage 4

Microsoft ha dato una scossa a questo weekend di metà ottobre lanciando l"Offerta Retro ID@Xbox", una nuova promozione dedicata ai migliori videogiochi dal sapore retrò disponibili su Xbox One e Xbox Series X|S.

Gli amanti del vintage, dei pixel e dei generi videoludici che impazzavano negli anni '80 e '90 avranno letteralmente l'imbarazzo della scelta. Tra i videogiochi in sconto, tutti approdati sul Microsoft Store grazie al programma ID@Xbox, segnaliamo Cuphead a 14,99 euro anziché 19,99 euro, Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions a 19,99 euro invece di 49,99 euro, The Escapists 2 a 4,99 euro al posto di 19,99 euro, Pixark a 9,99 euro anziché 39,99 euro, Crypt of the NecroDancer ad appena 2,99 euro anziché 14,99 euro e Streets of Rage 4 a 14,99 euro invece di 24,99 euro.

Gli sconti non terminano affatto qui, dal momento che in titoli in offerta sono più di sessanta. Potete consultare la selezione completa accendendo allo Store dalla vostra console oppure dirigendovi a questo indirizzo. Sbrigatevi a scegliere, però! I saldi retrò saranno attivi fino a lunedì 18 ottobre!