Sconti Xbox Series X: giochi in offerta, le nuove promozioni sullo store Microsoft

Come ogni martedì tornano i Deals with Gold su Xbox Store, con una valanga di giochi in offerta per Xbox Series X/S e Xbox One, con offerte sui nuovi giochi e sui classici del catalogo in versione Xbox 360 e Xbox Originals.

Tra i giochi in offerta questa settimana troviamo Killer Instinct Definitive Edition, Mortal Kombat 11, GreedFall, Assassin's Creed Valhalla, Darksiders III e Borderlands 3, solamente per citarne alcuni.

A Knight’s Quest Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Aaero Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

GreedFall Xbox Game Pass 70% DWG*

GreedFall – Gold Edition Smart Delivery 65% DWG*

GreedFall – The de Vespe Conspiracy Add-On 20% DWG*

Just Dance 2021 Optimized For Xbox Series X|S 60% Optimized For Next Gen Sale

Kerbal Space Program Enhanced Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Killer Instinct: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Xbox Game Studio Sale

Mortal Kombat 11 Ultimate Add-On Bundle Add-On 50% Optimized For Next Gen Sale

Air Bounce – The Jump ‘n’ Run Challenge Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 75% Optimized For Next Gen Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 67% DWG*

Assassin’s Creed Valhalla Smart Delivery 40% Optimized For Next Gen Sale

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition Smart Delivery 45% Optimized For Next Gen Sale

Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition Smart Delivery 30% Optimized For Next Gen Sale

Baobabs Mausoleum Grindhouse Edition Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Battle Chasers: Nightwar Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Battle Worlds: Kronos Xbox One, Xbox Series X|S 80% Publisher Sale

Battletoads Xbox Game Pass 75% Xbox Game Studio Sale

Beyond Enemy Lines 2 Xbox One, Xbox Series X|S 35% Spotlight Sale

Biomutant Xbox One, Xbox Series X|S 33% Publisher Sale

Black Mirror Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Borderlands 3: Ultimate Edition Smart Delivery 50% DWG*

Breathedge Xbox One, Xbox Series X|S 25% Spotlight Sale

Bullet Beat Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Burnout Paradise Remastered EA Play 75% Spotlight Sale

Call of the Sea Xbox Game Pass 25% Optimized For Next Gen Sale

Chivalry 2 Smart Delivery 20% Optimized For Next Gen Sale

Chivalry 2 Special Edition Smart Delivery 20% Optimized For Next Gen Sale

Crackdown 3 Xbox Game Pass 50% Xbox Game Studio Sale

Darksiders Genesis Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Darksiders II Deathinitive Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Darksiders III Xbox One X Enhanced 75% Publisher Sale

Prince of Persia Backward Compatible 60% DWG*

Prince of Persia The Forgotten Sands Backward Compatible 60% DWG*

Prince of Persia: The Sands of Time Backward Compatible 60% DWG*

Darksiders III Blades & Whip Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Darksiders III Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

Darksiders Warmastered Edition Xbox One X Enhanced 80% Publisher Sale

de Blob Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

de Blob 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Dead Alliance: Full Game Upgrade Add-On 80% Spotlight Sale

Dead Alliance: Multiplayer Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Le offerte contrassegnate dal simbolo asterisco (*) sono valide solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate mentre le altre sono accessibili a tutti gli utenti Xbox. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.