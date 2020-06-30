Sconti Xbox Store, da A Plague Tale Innocence a Little NIghtmares: tutte le promozioni
Nuovo martedì, nuovi Deals with Gold e promozioni su Xbox Store: lo store digitale legato alla console Microsoft accoglie infatti un'interessante serie di sconti.
Tra le iniziative più interessanti possiamo segnalare A Plague Tale: Innocence, proposto come Deals with Gold al 75% di sconto. Sulle pagine di Eveyeye trovate la recensione di A Plague Tale: Innocence redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli. Da segnalare anche Alien: Isolation, con sconto del 60%, Blair Witch al 50% o GreedFall scontato del 75%. Interessante inoltre anche Little Nightmares: Complete Edition, che vede una riduzione di prezzo del 75%. Di seguito, trovate l'elenco completo dei giochi Xbox One in promozione:
Giochi Xbox One
- 7 Days to Die Xbox One Game 50% Shocktober In Summer
- 8-Bit Armies Xbox One Game 70% Spotlight Sale
- A Plague Tale: Innocence Xbox Game Pass 75% DWG*
- ABZU Xbox One Game 65% DWG*
- Ace Combat 7: Skies Unknown Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Age of Wonders: Planetfall Season Pass Add-On 25% Add-On Sale
- Age of Wonders: Planetfall – Revelations Add-On 50% Add-On Sale
- Alien: Isolation Xbox Game Pass 60% Shocktober In Summer
- Alien: Isolation Season Pass Add-On 80% Add-On Sale
- Alien: Isolation – The Collection Xbox Game Pass 60% Shocktober In Summer
- Animal Super Squad Xbox One Game 75% DWG*
- Apex Legends – Octane Edition Add-On 25% Add-On Sale
- Archaica: The Path Of Light Xbox One Game 50% Spotlight Sale
- ARK: Aberration Add-On 65% Add-On Sale
- ARK: Extinction Add-On 65% Add-On Sale
- ARK: Scorched Earth Add-On 65% Add-On Sale
- Armello Xbox One Game 50% Spotlight Sale
- Armello – Deluxe Bundle Xbox One Game 50% Spotlight Sale
- Assetto Corsa – DLC Season Pass Add-On 60% Add-On Sale
- Assetto Corsa – Ferrari 70th Anniversary DLC Add-On 50% Add-On Sale
- Assetto Corsa – Porsche Pack #1 DLC Add-On 50% Add-On Sale
- Assetto Corsa – Porsche Pack #2 DLC Add-On 50% Add-On Sale
- Assetto Corsa – Porsche Pack #3 DLC Add-On 50% Add-On Sale
- Batman: Arkham Knight Season Pass Add-On 70% Add-On Sale
- Battlefield V Premium Starter Pack Add-On 25% Add-On Sale
- Battlefield V Starter Pack Add-On 40% Add-On Sale
- BEB: Super Mega Bundle Xbox One Game 80% Spotlight Sale
- BioShock: The Collection Xbox One Game 80% DWG*
- Black Desert – 1,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale
- Black Desert – 10,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale
- Black Desert – 2,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale
- Black Desert – 3,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale
- Black Desert – 6,000 Pearls Add-On 20% Add-On Sale
- Black Mirror Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Blair Witch Xbox Game Pass 50% Shocktober In Summer
- Bloodstained Iga’s Back Pack DLC Add-On 30% Add-On Sale
- Book of Demons Xbox One Game 25% DWG*
- Castlevania Anniversary Collection Xbox One Game 50% Shocktober In Summer
- Cities: Skylines – Campus Add-On 50% Add-On Sale
- Cities: Skylines – Industries Add-On 50% Add-On Sale
- Cities: Skylines – Mass Transit Add-On 50% Add-On Sale
- Cities: Skylines – Parklife Add-On 40% Add-On Sale
- Cities: Skylines – Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Cities: Skylines – Season Pass 2 Add-On 50% Add-On Sale
- Civilization VI Expansion Bundle Add-On 25% Add-On Sale
- Close to the Sun Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale
- Conga Master Xbox One Game 75% Spotlight Sale
- Dark Souls II: Scholar Of The First Sin Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Darksiders 3 DLC Bundle Add-On 50% Add-On Sale
- DayZ Xbox One X Enhanced 40% Shocktober In Summer
- DayZ Livonia Add-On 20% Add-On Sale
- Dead Island Retro Revenge Xbox One Game 50% Shocktober In Summer
- Dead Island: Riptide Definitive Edition Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Dead Rising Xbox One Game 70% Shocktober In Summer
- Dead Rising 2 Xbox One Game 70% Shocktober In Summer
- Dead Rising 2 Off The Record Xbox One Game 70% Shocktober In Summer
- Dead Rising 3: Apocalypse Edition Xbox One Game 70% Shocktober In Summer
- Dead Rising 4 Xbox Game Pass 85% Shocktober In Summer
- Dead Rising 4 Deluxe Edition Xbox Game Pass 85% Shocktober In Summer
- Dead Rising 4 Season Pass Add-On 85% Shocktober In Summer
- Dead Rising Triple Bundle Pack Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Deus Ex: Mankind Divided – A Criminal Past Add-On 80% Add-On Sale
- Deus Ex: Mankind Divided – Assault Pack Add-On 75% Add-On Sale
- Deus Ex: Mankind Divided – Season Pass Add-On 80% Add-On Sale
- Deus Ex: Mankind Divided – System Rift Add-On 80% Add-On Sale
- Devil May Cry 4 Special Edition Xbox One Game 70% Shocktober In Summer
- Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Devil May Cry 5 In-game Unlock Bundle Add-On 20% Add-On Sale
- Devil May Cry 5 – 1 Blue Orb Add-On 20% Add-On Sale
- Devil May Cry 5 – 3 Blue Orbs Add-On 20% Add-On Sale
- Devil May Cry HD Collection Xbox One Game 40% Shocktober In Summer
- Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle Xbox One Game 50% Shocktober In Summer
- Digerati Horror Bundle Xbox One Game 85% Shocktober In Summer
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition Xbox One Game 67% Shocktober In Summer
- Dragon Age: Inquisition DLC Bundle Add-On 75% Add-On Sale
- Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass 2 Add-On 50% Add-On Sale
- Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Dragon Ball Xenoverse 2 – Super Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Dragon Ball Xenoverse 2 – Ultra Pack Set Add-On 50% Add-On Sale
- DUCATI – 90th Anniversary Xbox One Game 70% Spotlight Sale
- Dungeons 3 – A Multitude of Maps Add-On 20% Add-On Sale
- Dungeons 3 – Clash Of Gods Add-On 50% Add-On Sale
- Dying Light Xbox One Game 33% Shocktober In Summer
- Dying Light: Season Pass Add-On 60% Shocktober In Summer
- Dying Light: The Following Add-On 60% Shocktober In Summer
- Edgar – Bokbok in Boulzac Xbox One Game 40% Spotlight Sale
- Farming Simulator 19 – Anderson Group Equipment Pack Add-On 33% Add-On Sale
- Farming Simulator 19 – Bourgault DLC Add-On 33% Add-On Sale
- Farming Simulator 19 – John Deere Cotton DLC Add-On 33% Add-On Sale
- Farming Simulator 19 – Platinum Expansion Add-On 33% Add-On Sale
- FLYING TIGERS: SHADOWS OVER CHINA Xbox One Game 50% DWG*
- Get Even Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Ghostbusters: The Video Game Remastered Xbox One X Enhanced 67% Shocktober In Summer
- Golem Gates Xbox One X Enhanced 50% DWG*
- Grand Theft Auto V – Megalodon Shark Cash Card Add-On 15% Add-On Sale
- GreedFall Xbox One X Enhanced 75% DWG*
- GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack Add-On 50% Add-On Sale
- Hitman 2 – Expansion Pass Add-On 75% Add-On Sale
- Hitman – Game of the Year Edition Xbox One X Enhanced 80% DWG*
- Hunt: Showdown Xbox One X Enhanced 40% Shocktober In Summer
- Hunt: Showdown – Last Gust Add-On 10% Add-On Sale
- Hunt: Showdown – Legends of the Bayou Add-On 15% Add-On Sale
- Hunt: Showdown – Llorona’s Heir Add-On 15% Add-On Sale
- Hunt: Showdown – Louisiana Legacy Add-On 10% Add-On Sale
- Hunt: Showdown – The Seekers Bundle Add-On 20% Add-On Sale
- Indivisible – Razmi Challenges Add-On 20% Add-On Sale
- Infliction: Extended Cut Xbox One X Enhanced 30% Shocktober In Summer
- Injustice 2 – Ultimate Pack Add-On 75% Add-On Sale
- Journey to the Savage Planet Xbox Game Pass 50% DWG*
- Journey to the Savage Planet – Hot Garbage DLC Add-On 20% Add-On Sale
- Jump Force – Characters Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Carnivore Dinosaur Pack Add-On 30% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Claire’s Sanctuary Add-On 40% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Cretaceous Dinosaur Pack Add-On 30% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Deluxe Content Add-On 60% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Dinosaur Collection Add-On 25% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Herbivore Dinosaur Pack Add-On 30% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Raptor Squad Skin Collection Add-On 20% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park Add-On 30% Add-On Sale
- Jurassic World Evolution: Secrets of Dr Wu Add-On 45% Add-On Sale
- Just Cause 3 – Mech Land Assault Add-On 70% Add-On Sale
- Just Cause 3 – Sky Fortress Add-On 70% Add-On Sale
- Just Cause 3 – Ultimate Mission, Weapon And Vehicle Pack Add-On 70% Add-On Sale
- Just Cause 3: Air, Land & Sea Expansion Pass Add-On 75% Add-On Sale
- Just Cause 3: Bavarium Sea Heist Add-On 70% Add-On Sale
- Just Cause 4 – Deathstalker Scorpion Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Just Cause 4 – Expansion Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Just Cause 4 – Golden Gear Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Just Cause 4 – Neon Racer Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Just Cause 4 – Renegade Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Kerbal Space Program: Breaking Ground Add-On 25% Add-On Sale
- Kerbal Space Program: History and Parts Pack Add-On 33% Add-On Sale
- Killing Floor 2 – Compound Bow Add-On 50% Add-On Sale
- Killing Floor 2 – Grim Treatments Weapon Bundle Add-On 50% Add-On Sale
- Killing Floor 2 – Horzine Supply Crate Key Add-On 50% Add-On Sale
- Killing Floor 2 – Mrs. Foster Add-On 50% Add-On Sale
- Killing Floor 2 – Yuletide Horror Weapon Bundle Add-On 50% Add-On Sale
- Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot Add-On 45% Add-On Sale
- Kingdom Come: Deliverance – DLC Collection Add-On 50% Add-On Sale
- Lara Croft And The Temple Of Osiris Icy Death Pack Add-On 85% Add-On Sale
- Lara Croft And The Temple Of Osiris Season Pass Add-On 85% Add-On Sale
- Lara Croft And The Temple Of Osiris Twisted Gears Pack Add-On 85% Add-On Sale
- Layers Of Fear 2 Xbox One Game 67% Shocktober In Summer
- LEGO Batman 3: Season Pass Add-On 70% Add-On Sale
- LEGO DC Super-Villains Season Pass Add-On 70% Add-On Sale
- LEGO Marvel Super Heroes 2 Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- LEGO Marvel’s Avengers Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- LEGO Star Wars: The Force Awakens Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Life is Strange 2 – Episode 2-5 Bundle Xbox Game Pass 55% Add-On Sale
- Life Is Strange: Before The Storm Deluxe Upgrade Add-On 70% Add-On Sale
- Little Nightmares Xbox One Game w/ Free Trial 75% Shocktober In Summer
- Little Nightmares Complete Edition Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Madden NFL 20: Madden Ultimate Team Kickoff Pack Add-On 50% Add-On Sale
- Madden NFL 20: Madden Ultimate Team Starter Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Madden NFL 20: Superstar Upgrade Add-On 60% Add-On Sale
- Memories of Mars Xbox One X Enhanced 30% DWG*
- Metro Exodus Expansion Pass Add-On 30% Add-On Sale
- Metro Exodus – Sam’s Story Add-On 20% Add-On Sale
- Metro Exodus – The Two Colonels Add-On 40% Add-On Sale
- Metro: Last Light Redux Xbox Game Pass 75% Shocktober In Summer
- Middle-earth: Shadow of War – Expansion Pass Add-On 75% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Complete Sticker Pack Add-On 20% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Deluxe Kit Add-On 25% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Gesture Pack: Clean Dance Set Add-On 25% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Gesture Pack: Swag Dance Set Add-On 25% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Room Decor: Cute Decor Set Add-On 25% Add-On Sale
- Monster Hunter: World – Room Decor: Intimate Decor Set Add-On 25% Add-On Sale
- Monster Jam Steel Titans 3 Trucks instant access Add-On 30% Add-On Sale
- Monster Jam Steel Titans – Fire & Ice Add-On 30% Add-On Sale
- Moonlighter Xbox Game Pass 67% DWG*
- Moonlighter – Between Dimensions DLC Add-On 15% Spotlight Sale
- Moonlighter: Complete Edition Xbox One Game 50% Spotlight Sale
- MudRunner – American Wilds Expansion Add-On 50% Add-On Sale
- MX vs ATV All Out 2017 Yamaha Vehicle Bundle Add-On 30% Add-On Sale
- MX vs ATV All Out – Ricky Carmichael Farm – GOAT Add-On 30% Add-On Sale
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
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- Necropolis Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Need for Speed Heat Deluxe Edition Upgrade Add-On 50% Add-On Sale
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- Need for Speed Payback: All DLC cars bundle Add-On 50% Add-On Sale
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- Payday 2: Crimewave Edition – Butcher’s Mod Pack Add-On 60% Add-On Sale
- Payday 2: Crimewave Edition – Crimewave Collection Add-On 60% Add-On Sale
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- Portal Knights – Druids, Furfolk, and Relic Defense Add-On 10% Add-On Sale
- Portal Knights – Elves, Rogues, and Rifts Add-On 10% Add-On Sale
- Portal Knights – Emerald Throne Pack Add-On 30% Add-On Sale
- Portal Knights – Gold Throne Pack Add-On 30% Add-On Sale
- Project CARS 2 – Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- Railway Empire – Down Under Add-On 15% Add-On Sale
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- Railway Empire – Northern Europe Add-On 40% Add-On Sale
- Reagan Gorbachev Xbox One Game 75% Spotlight Sale
- Red Dead Redemption 2: Special Edition Xbox One X Enhanced 55% DWG*
- Redeemer – Enhanced Edition Xbox One X Enhanced 60% Shocktober In Summer
- Resident Evil 2 – All In-game Rewards Unlock Add-On 60% Add-On Sale
- Resident Evil Resistance RP Booster 10-Pack Add-On 33% Add-On Sale
- Resident Evil Resistance RP Booster 3-Pack Add-On 33% Add-On Sale
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- RIDE 3 Xbox One X Enhanced 75% DWG*
- RIDE 3 – Gold Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*
- RIDE 3 – Season Pass Add-On 70% DWG*
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- Rock Band Rivals Expansion Add-On 45% Add-On Sale
- Rock ‘N Racing Bundle Xbox One Game 75% Spotlight Sale
- Sea Of Solitude Xbox One X Enhanced 60% Shocktober In Summer
- Selma and the Wisp X Xbox One Game 90% Spotlight Sale
- Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition Extra Content Add-On 67% Add-On Sale
- Sid Meier’s Civilization VI Xbox One X Enhanced 35% DWG*
- Sin Slayers: Enhanced Edition Xbox One Game 50% DWG*
- Slayaway Camp: The Butcher’s Cut Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Slender: The Arrival Xbox One Game 85% Shocktober In Summer
- Sonic Mania – Encore DLC Add-On 40% Add-On Sale
- SOULCALIBUR VI – Season Pass Add-On 50% Add-On Sale
- South Park: The Fractured but Whole – SEASON PASS Add-On 50% Add-On Sale
- Sparklite Xbox One Game 40% DWG*
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- Star Trek Online: 11000 Zen Add-On 20% Add-On Sale
- Star Trek Online: 2000 Zen Add-On 20% Add-On Sale
- Star Trek Online: 23000 Zen Add-On 20% Add-On Sale
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- Stranded Sails – Explorers Of The Cursed Islands Xbox One Game 30% Spotlight Sale
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- Valkyria Chronicles 4 DLC Bundle Add-On 60% Add-On Sale
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- World War Z – Game of the Year Edition Xbox One X Enhanced 50% DWG*
- World War Z – Last Aid Pack Add-On 40% DWG*
- World War Z – Lobo Weapon Pack Add-On 40% DWG*
- World War Z – Marseille Episode DLC Add-On 40% DWG*
- World War Z – Season Pass Add-On 40% DWG*
- World War Z – Special Operations Forces Pack Add-On 40% DWG*
- World War Z – The Professionals Pack Add-On 40% DWG*
- Woven the Game Xbox One X Enhanced 50% DWG*
- Wreckfest Season Pass Add-On 30% Add-On Sale
- Wreckfest – American All-Stars Car Pack Add-On 20% Add-On Sale
- Wreckfest – Modified Monsters Car Pack Add-On 20% Add-On Sale
- Wreckfest – Retro Rammers Car Pack Add-On 20% Add-On Sale
- Wreckfest – Rusty Rats Car Pack Add-On 20% Add-On Sale
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- WWE 2K20 Backstage Pass Add-On 50% Add-On Sale
- WWE 2K20 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% DWG*
- WWE 2K20 Originals: Bump in the Night Add-On 50% Add-On Sale
- WWE 2K20 Originals: Empire of Tomorrow Add-On 50% Add-On Sale
- WWE 2K20 Originals: Southpaw Regional Wrestling Add-On 50% Add-On Sale
- WWE 2K20 Originals: Wasteland Wanderers Add-On 50% Add-On Sale
- XCOM 2: Alien Hunters Add-On 50% Add-On Sale
- XCOM 2: Anarchy’s Children Add-On 50% Add-On Sale
- XCOM 2: Reinforcement Pack Add-On 50% Add-On Sale
- XCOM 2: War of the Chosen Add-On 67% Add-On Sale
- XCOM: 2 Resistance Warrior Pack Add-On 50% Add-On Sale
- XCOM: 2: Shen’s Last Gift Add-On 50% Add-On Sale
- Youtubers Life – OMG Edition Xbox One Game 50% DWG*
- ZOMBI Xbox One Game 75% Shocktober In Summer
- Zombie Army 4: Dead War Xbox One X Enhanced 40% Shocktober In Summer
- Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition Xbox One Game 40% Shocktober In Summer
- Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition Xbox One Game 40% Shocktober In Summer
- Zombie Driver HD Xbox One Game w/ Free Trial 75% Shocktober In Summer
- Zombieland: Double Tap- Road Trip Xbox One Game 67% Shocktober In Summer
Giochi Xbox 360
- Alice: Madness Returns Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Alien: Isolation Games On Demand 80% Shocktober In Summer
- Alien: Isolation Season Pass Add-On 80% Shocktober In Summer
- Army of Two Backward Compatible 67% Shocktober In Summer
- Castlevania: Harmony of Despair Backward Compatible 50% Shocktober In Summer
- Castlevania: Lords of Shadow Backward Compatible 67% Shocktober In Summer
- Castlevania: Lords of Shadow 2 Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD Backward Compatible 50% Shocktober In Summer
- Castlevania: Symphony of the Night Backward Compatible 50% Shocktober In Summer
- Dante’s Inferno Backward Compatible 67% Shocktober In Summer
- de Blob 2 Backward Compatible 75% DWG*
- Dead Space Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Dead Space 2 Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Dead Space 2: Severed Add-On 70% Add-On Sale
- Dead Space 3 Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Dragon Age: Origins – Lelianas Song Add-On 70% Add-On Sale
- Dragon Age: Origins – Witch Hunt Add-On 70% Add-On Sale
- Elements of Destruction Arcade 75% DWG*
- Frontlines: Fuel of War Backward Compatible 75% DWG*
- I Am Alive Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
- Mass Effect 2: Arrival Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 2: Kasumi – Stolen Memory Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 2: Overlord Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 3: Citadel (1 of 2) Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 3: From Ashes Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 3: Leviathan Add-On 70% Add-On Sale
- Mass Effect 3: Omega Add-On 70% Add-On Sale
- MX vs. ATV: Untamed Games On Demand 75% DWG*
- Silent Hill: HD Collection Backward Compatible 75% Shocktober In Summer
Here are this week’s Deals With Gold and Spotlight Sale offers including discounts on a number of add-ons and DLC https://t.co/xvpyIjyDTl— Larry Hryb (@majornelson) June 30, 2020
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Xbox Store
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