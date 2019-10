Sconti Xbox Store: Monster Hunter World e No Man's Sky tra le nuove offerte

Come ogni martedì, Major Nelson ha annunciato i Deals with Gold, le nuove offerte della settimana riservate agli abbonati Xbox LIVE Gold, che fino al 15 ottobre potranno approfittare di una selezione di giochi a sconto per Xbox One.

Tra i titoli in offerta trovano spazio Monster Hunter World, Windscape, Battle Chasers Nightwar, Power Rangers Battle for the Grid, Must Dash Amigos, Turok 2 Seeds of Evil e tanti altri!

Giochi Xbox One a sconto

Monster Hunter: World Xbox One X Enhanced 33% DWG

Animus – Stand Alone Xbox Play Anywhere 25% DWG

Windscape Xbox One Game 30% DWG

Battle Chasers: Nightwar Xbox One X Enhanced 75% DWG

The Story Goes On Xbox One Game 33% DWG

Rock Band 4 Rivals Bundle Xbox One Game 40% DWG

Power Rangers: Battle for the Grid Xbox One Game 35% DWG

Splasher Xbox One Game 67% DWG

Cannon Brawl Xbox One Game 50% DWG

Must Dash Amigos Xbox One Game 50% DWG

n Verlore Verstand Xbox One Game 65% DWG

Please, Don’t Touch Anything Xbox One X Enhanced 40% DWG

Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition Xbox One Game 40% DWG

Rock Band 4 – 30 Song Megapack Add-On 40% DWG

Rock Band 4 – Rivals Expansion Add-On 40% DWG

The Mooseman Xbox One X Enhanced 40% DWG

Titan Quest Xbox One X Enhanced 70% DWG

Turok 2: Seeds Of Evil Xbox One Game 60% DWG

Rapala Fishing: Pro Series Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Rapala Fishing: Pro Series – Lake Okeechobee Pack DLC Add-On 70% Spotlight Sale

Neon Chrome Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Neon Chrome – Arena Add-On 60% Spotlight Sale

Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Lichtspeer: Double Speer Edition Xbox Play Anywhere 70% Spotlight Sale

Sublevel Zero Redux Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Cast Of The Seven Godsends – Redux Xbox One Game 80% Spotlight Sale

Arcade Islands: Volume One Xbox One Game 50% Spotlight Sale

ARK: Survival Evolved Xbox Game Pass 65% Spotlight Sale

Don’t Starve Mega Pack Xbox One Game 70% Spotlight Sale

The Long Dark Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Sheltered Xbox One Game 75% Spotlight Sale

2URVIVE Xbox One Game 30% Spotlight Sale

7 Days to Die Xbox One Game 40% Spotlight Sale

ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Bad North: Jotunn Edition Xbox Game Pass 40% Spotlight Sale

Blacksea Odyssey Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Conan Exiles – Complete Edition Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Conan Exiles – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Conan Exiles Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Crimsonland Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Dead Age Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Death Road to Canada Xbox One Game 40% Spotlight Sale

FAR: Lone Sails Xbox One Game 33% Spotlight Sale

Frost Xbox One Game 67% Spotlight Sale

Hyper Sentinel Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

#KILLALLZOMBIES Xbox One Game 67% Spotlight Sale

No Man’s Sky Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Outbreak: Lost Hope Xbox One Game 40% Spotlight Sale

Outbreak: The Nightmare Collection Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Penarium Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Remothered: Tormented Fathers Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Skyhill Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Super Blood Hockey Xbox One Game 50% Spotlight Sale

The Bunker Xbox One Game 40% Spotlight Sale

The Solus Project Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Thea: The Awakening Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Toro Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Vaccine Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Worse Than Death Xbox One Game 20% Spotlight Sale

Yet Another Zombie Defense HD Xbox One X Enhanced 33% Spotlight Sale

Le promozioni indicate sono attive fino al 15 ottobre 2019 salvo dove diversamente indicato. Al momento non sono disponibili sconti sui giochi Xbox 360 ma Major Nelson ha annunciato che questi verranno rivelati e pubblicati molto presto, probabilmente già nelle prossime ore.