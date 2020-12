Sconti Xbox Store: al via i Saldi dei The Game Awards 2020 sui giochi dell'evento

Come avvenuto su Steam e con i Saldi TGA 2020 su PS Store, anche Microsoft partecipa alle celebrazioni per l'evento videoludico più importante di fine anno lanciando i Saldi su Xbox Store con tanti sconti fino al 50% sui titoli in nomination.

Con questa promozione, il colosso tecnologico americano mette in evidenza tutti quei titoli che sono disponibili su piattaforme Xbox e che saranno tra i protagonisti della kermesse videoludica organizzata e presentata da Geoff Keighley.

Nella lista dei giochi in offerta, troviamo ad esempio Ori and the Will of the Wisps, come pure DOOM Eternal, Tell Me Why, Yakuza Like a Dragon e tanti kolossal multipiattaforma come Assassin's Creed Valhalla o Watch Dogs Legion. Eccovi alcuni dei titoli che rientrano nella nuova tornata di Saldi di Xbox Store:

Destiny 2: Oltre la Luce a 29,99 €

Assassin's Creed Valhalla Edizione Ultimate a 99,59 €

FIFA 21 Champions Edition a 40,49 €

Ori and the Will of the Wisps a 14,99 €

NBA 2K21 a 34,99 €

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition a 52,49 €

Tony Hawk's Pro Skater™ 1 + 2 - Digital Deluxe Edition a 38,49 €

Edizione Ultimate di Forza Horizon 4 a 49,99 €

Madden NFL 21 Deluxe Holiday Edition a 40,49 €

Watch Dogs: Legion a 45,49 €

Tell Me Why: Chapters 1-3 a 20,09 €

DIRT 5 a 48,99 €

Marvel's Avengers a 34,99 €

DOOM Eternal Standard Edition a 23,09 €

Resident Evil 3 a 19,79 €

F1 2020 a 34,99 €

A Plague Tale: Innocence a 12,49 €

Apex Legends - Edizione Champion a 29,99 €

ARK: Genesis Season Pass a 27,99 €

ARK: Survival Evolved a 10,99 €

La promozione con gli sconti su Xbox Store per i giochi in nomination ai The Game Awards 2020 sono già attivi e lo rimarranno fino alla sera di domenica 13 dicembre.