Sconto FIFA 19: super prezzo a meno di 40 euro su Amazon

Amazon.it sconta FIFA 19: da oggi e per un periodo limitato di calcio targato Electronic Arts è in vendita a meno di 40 euro nelle versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

FIFA 19 Offerta



Acquista FIFA 19 per PS4 - 39.95 euro

Acquista FIFA 19 per Xbox One - 34.99 euro

Acquista FIFA 19 per Nintendo Switch - 39.95 euro

L'offerta è valida solamente sull'edizione Standard di FIFA 19 e non sulla Champions Edition, sicuramente una buona occasione per portarsi a casa uno dei giochi più venduti di questa stagione ad un costo ridotto rispetto al listino di 69,99 euro.



L'offerta come sempre è valida solamente fino ad esaurimento scorte, approfittatene dunque prima che sia troppo tardi, presto FIFA 19 potrebbe tornare ad essere venduto a prezzo pieno.