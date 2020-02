Sconto IVA da Trony anche su console e videogiochi nel volantino di febbraio

Trony presenta il nuovo volantino Sconto IVA, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti di elettronica con uno sconto del 18% sul prezzo di listino, solamente per un periodo limitato.

Tra i prodotti che possono beneficiare dello sconto IVA troviamo giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, tra cui Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada, Pokemon Scudo, Red Dead Redemption 2 e tanti altri ancora. In offerta anche varie console tra cui PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) e Call of Duty Modern Warfare in bundle a 311.40 euro e Xbox One X 1 TB con gioco in abbinata a 299 euro.

Sconti anche su PC e Notebook da gioco e accessori come tastiere, mouse, cuffie, joypad, sedie gaming e tanti altri prodotti. Le offerte indicate sono valide solo in alcuni punti vendita a seconda del gruppo di appartenenza dello store più vicino a casa vostra, vi consigliamo di recarvi personalmente in negozio per verificare la presenza di queste e altre promozioni. Sul sito di Trony potete trovare l'elenco dei punti vendita divisi per regione e città, semplicemente inserendo la propria provincia di residenza il CAP.