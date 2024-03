Sconto SUPER sulle cuffie Pulse Elite per PlayStation 5 con microfono

Tra i migliori accessori per PlayStation 5 troviamo senza dubbio le cuffie Pulse Elite di Sony, ora in vendita su Amazon a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Cuffie Pulse Elite in offertaLe cuffie Sony Pulse Elite costano 124.99 euro in offerta a fronte di un prezzo consigliato di listino pari a 149.99 euro, con un risparmio di poco inferiore al 20% dunque. All'interno della confezione troviamo le cuffie wireless Pulse Elite con microfono, l'adattatore USB PlayStation Link, il gancio di ricarica per le Pulse Elite, basetta di montaggio, cavo USB e manualistica.

