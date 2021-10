Sconto Subito Wow da Mediaworld: risparmia fino a 400 euro su console, giochi e PC Gaming

Dal 21 al 24 ottobre Mediaworld lancia Sconto Subito Wow, la promozione che vi permetterà di risparmiare fino a 400 euro sull'acquisto di tantissimi prodotti, tra questi rientrano anche PC da gaming, i videogiochi e alcune console.

Nello specifico otterrete uno sconto di 50 euro spendendo almeno 500 euro, sconto di 100 euro spendendo 750 euro, sconto di 150 euro con una spesa di 1.000 euro e uno sconto di 400 euro con una spesa di almeno 2.000 euro. Dalla promozione sono esclusi i prodotti già in offerta e le console PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S mentre potrete approfittare dello sconto su Nintendo Switch, PC da gaming, monitor e videogiochi.

La sezione videogiochi e console del sito di Mediaworld presenta numerosi prodotti validi per partecipare all'iniziativa Sconto Subito Wow tra cui troviamo ad esempio Nintendo Switch e Switch Lite, PC desktop e notebook da gaming, monitor, sedie gaming e videogiochi anche in preordine.

Le console PS5 e Xbox Series X/S non aderiscono all'offerta, così come iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook ed iMac, oltre ai prodotti già legati ad altre promozioni come gli X-Days di Mediaworld. L'offerta Sconto Subito Wow è attiva solamente online dal 21 ottobre e fino al prossimo 24 ottobre.