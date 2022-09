Scontro tra titani Pokémon: chi è più forte tra Rayquaza e Mewtwo?

Nonostante il mondo Pokémon sia caratterizzato dalla presenza di centinaia - se non addirittura migliaia - di piccole e adorabili creature tascabili, all’interno dell’immaginario narrativo di Satoshi Tajiri vi sono grandi e temibili creature leggendarie.

Queste, sin dalla nostra giovane e tenera età, hanno spesso rappresentato un sogno proibito a causa della loro incredibile forza e rarità. Ad oggi, tenendo conto di tutte le produzioni a tema Pokémon uscite sin dal 1996 con Pokémon Rosso e Verde su Game Boy, il numero delle creature dalle tinte mitiche superano l’ordine delle 50 unità, tenendo conto di tutte le forme originali ed alternative esistenti. Eppure, tra i blog ufficiali dedicati al mondo Pokémon e non solo, i dibattiti inerenti ai migliori Pokémon leggendari di sempre è incentrato su due creature in particolare: Rayquaza e Mewtwo. Tra i due, chi è il più forte?

Mewtwo

Il primo tra i due Pokémon oggetto della contesa, il Pokémon Genetico dal tipo Psico e Psico-Lotta con la sua Megaevoluzione, è una creatura dalle origini “anomale”: si tratta, infatti, del frutto dei progressi tecnico-scientifici di quell’immaginario narrativo, modificato geneticamente a partire dal Pokémon Mew. Le fasi di ricerca che portarono alla nascita di una creatura tanto maestosa quanto temibile e dalle fattezze quasi antropomorfe furono opportunamente documentate in alcuni report di ricerca situati - all’interno delle cartucce di Pokémon Rosso e Verde - presso l’isola cannella. Inoltre, gli esperimenti perpetrati ai danni di Mewtwo videro l’apporto scientifico degli scienziati Blaine e Dr. Fuji.



Oltre ad essere il boss finale di alcune produzioni secondarie a tema Pokémon, come Pokken Tournament e membro del roster di Super Smash Bros, Mewtwo è stato anche il protagonista di uno dei lungometraggi più importanti dell’intera serie - quantomeno nella sua versione originale -, che trattava la tematica del conflitto tra umani malvagi intenti ad assoggettare i Pokémon sotto il loro dominio, attraverso la pratica della clonazione e della creazione artificiale del Pokémon perfetto, e le creature di quel mondo immaginario.



Nelle principali iterazioni del brand videoludico Pokémon, Mewtwo è stato l’unica creatura a ricevere ben due Megaevoluzioni in Pokémon X ed Y - appunto, MegaMewtwo X e MegaMewtwo Y - e, stando a quanto riportato dalla wiki di Pokémon Central, Mewtwo si presenta come un ottimo attaccante fisico e speciale, con rispettivamente 110 e 154 punti. Tuttavia, i 130 punti alla statistica base della velocità lo rendono un Pokémon estremamente potente, capace di mettere a segno un KO con un solo attacco.

Rayquaza

Anche a causa delle origini naturali rispetto alla sua controparte, il celebre Pokémon Stratosfera di tipo Drago-Volante ha meno informazioni da raccontare. Si tratta di una creatura leggendaria la cui apparizione televisivo-cinematografica è limitata e risicata: egli, infatti, appare principalmente e per la prima volta nell’episodio “Dove nessun Togepi è arrivato prima!” della serie animata ed in “Ash nel paese delle meraviglia e La realtà è meglio del sogno”.

Nelle trasposizioni videoludiche del mondo Pokémon, invece, il Pokémon di terza generazione presenta delle statistiche di base piuttosto equilibrate, che lo rendono veloce nonostante il suo reale punto di forza siano l’attacco e l’attacco speciale con 150 punti a queste statistiche di base e, soprattutto, l’agilità.

Anche Rayquaza, dunque, è un Pokémon certamente forte ed attorno il quale si potrebbe costruire un’ottima squadra per un’avventura nel mondo Pokémon. Tuttavia, possiamo dire in via definitiva che lo scontro tra titani vede Mewtwo come vincitore su Rayquaza. Tanto mistero avvolge il mondo Pokémon e le sue nuove ed affascinanti creature, come nel caso del misterioso Grafaiai presente in Pokémon Scarlatto e Violetto.