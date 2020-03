Alla scoperta di Animal Crossing New Horizons con Cydonia e tanti ospiti stasera su Twitch

Manca poco al lancio di Animal Crossing New Horizons, la nuova esclusiva Nintendo sarà disponibile dal 20 marzo ma c'è un modo per rendere più piacevole l'attesa: seguire Cydonia in diretta questa sera su Twitch!

Nella serata che precede il debutto di Animal Crossing New Horizons, Cydonia e Chiara terranno una diretta su Twitch da una location ancora segreta, dedicata proprio al nuovo episodio della serie. Durante la trasmissione ci sarà spazio per discutere di vari aspetti del gioco, dal comparto multiplayer alla personalizzazione, passando per le novità del gameplay e in generale le numerose possibilità offerte da New Horizons.

Cydonia non sarà però da solo, oltre a Chiara durante la diretta interverranno anche numerosi ospiti tra cui Azalina (Animal Crossing Life), Ckibe, Loci (Smash Bros Italia), Daklor (Nintendo Player) e Frake, per passare una serata in compagnia tra chiacchiere, risate e tanto divertimento.

Appuntamento sul canale Twitch di Cydonia questa sera dalle 20:30 per tre ore di puro intrattenimento, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione e per supportare Cydonia durante la live.

Lo sapevate? Animal Crossing New Horizons esce per il giorno della felicità e sicuramente non è un caso, del resto quale modo migliore per festeggiare se non con un gioco coloratissimo, allegro, spensierato e vivace?