God of War Ragnarok, alla scoperta delle armi di Kratos: i segreti del combat system

La recensione di God of War Ragnarok ci regala tantissimi spunti di riflessione sul lavoro svolto da Sony Santa Monica per evolvere, arricchire e, per certi versi, stravolgere il combat system del capolavoro action lanciato nel 2018.

L'obiettivo dichiarato del team di sviluppo californiano era quello di offrire agli emuli di Kratos un'esperienza di gioco fresca e al contempo familiare. L'impalcatura ludica eretta da Santa Monica è la manifestazione diretta e tangibile di questi sforzi e della visione delineata da esponenti del team di sviluppo come il combat designer Mihir Sheth.

Il ritorno dello spartano viene celebrato dal ritorno del possente Leviatano e di armi divenute ormai 'classiche' come le Lame del Caos: a ciascuno strumento offensivo, anche i più 'canonici', è associata un'Abilità Distintiva che ne moltiplica l'efficacia e contribuisce a rendere più stratificata l'esperienza di gioco.

A prescindere dallo strumento omicidiario imbracciato dal Dio della Guerra, i giocatori possono sbloccare la Modalità Impeto mettendo a segno un numero di colpi sufficiente a scatenare, appunto, l'impeto assassino di Kratos e il potere latente di ogni singolo equipaggiamento. E che dire allora dei Cimeli da utilizzare parallelamente agli attacchi runici? Anche le dinamiche difensive del combat system sono state riviste, corrette e ampliate con una folta schiera di scudi, ciascuno dei quali asseconda gli stili di gioco e le strategie da adottare per fronteggiare le orde nemiche o i boss più arcigni.

