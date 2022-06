Alla scoperta di AYA Neo Air, la console portatile che sfida Steam Deck e Nintendo Switch

Dopo aver presentato il chip e le specifiche di AYA Neo Air Plus, l'azienda cinese illustra le caratteristiche hardware e le funzionalità del modello AYA Neo Air che, con ogni probabilità, sarà quello più ambito della nuova famiglia di console portatili che sfida Steam Deck e Nintendo Switch.

Diversamente dagli altri dispositivi prodotti dalla compagnia asiatica, il modello Air di AYA Neo non punta solo ed esclusivamente sulla potenza bruta ma su di un rapporto qualità/prezzo concorrenziale e, con esso, sulla massima diffusione in un mercato che, come testimoniato dal successo del Deck e di Switch, ha ancora enormi margini di crescita.

Il nuovo dispositivo sfornato dalle fucine digitali di Aya vanta un display AMOLED da 5.5 pollici e un processore AMD Ryzen 5 5000U con grafica integrata Vega, delle specifiche più che sufficienti per garantire un'esperienza di gioco Full-HD congrua alle aspettative e, se vogliamo, alle pretese dei PC gamer e dell'utenza console. Il form factor, invece, ricalca quello delle precedenti console AYA Neo, con un layout di tasti e un'ergonomia del tutto rapportabili a quelli dei più moderni controller per PC e console casalinghe.

Come da tradizione per il team Aya, anche per la versione Air di AYA Neo è prevista una configurazione personalizzabile per la memoria RAM installabile (fino a 32GB) e le dimensioni dello spazio di archiviazione (fino a 2TB e con ulteriori possibilità di espansione tramite slot M.2). I prezzi di lancio di AYA Neo Air partono dai 549 dollari richiesti per l'acquisto della versione "entry level" con 8GB di RAM e SSD da 128GB.