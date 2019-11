Scoperta una Calling Card dedicata a Dr. Disrespect in Call of Duty Modern Warfare

Dalla sua release, Call of Duty: Modern Warfare è stato apprezzato e giocato dagli streamer più popolari al mondo, incluso ovviamente Dr. Disrespect. Nonostante al momento non sia stata annunciata alcuna partnership ufficiale, nel gioco è stato scoperto un particolare omaggio al baffuto e iconico streamer.

Infinity Ward ha infatti inserito nel gioco una Calling Card che fa ovvi riferimenti al personaggio. Si chiama infatti "Two Time", che ricorda il suo nickname guadagnato dopo aver vinto nel 1993 e 1994 i Blockbuster Video Game Championship. Oltretutto l'immagine raffigurata somiglia in maniera palese allo streamer, con tanto di occhialoni e baffoni d'ordinanza.

Non è semplicissimo mettere le mani sulla card in questione, dato che viene elargita come ricompensa per le sfide giornaliere, per cui c'è bisogno di essere fortunati e di aspettare di vederla nel menù delle sfide e completarla, ma è di sicuro uno sfizioso Easter Egg che farà piacere ai fan del personaggio.

Recentemente anche Borderlands 3 ha omaggiato Dr. Disrespect, dedicandogli un fucile di precisione, anch'esso chiamato per l'appunto Two Time, ed inserendo nel gioco addirittura un personaggio che può ricordarlo sia nelle fattezze che nei dialoghi.

Intanto, tornando a COD, per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.