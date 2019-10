Nintendo Difference: scopriamo la community di Pokemon in video, aspettando Spada e Scudo

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di ciò che rende speciale il mondo Nintendo. Dopo aver fatto la conoscenza della scena competitiva italiana di Super Smash Bros. Ultimate e riscoperto le gioie del multigiocatore in locale, Nintendo Difference torna con uno speciale dedicato alla community Pokémon.

Pokemon non è solamente un grande blockbuster e una serie ormai radicata nel mondo dei videogiochi, ma anche un fenomeno dalle proporzioni gigantesche, che a partire dagli anni 2000 si è imposto come un vero e proprio caposaldo della cultura Pop contemporanea. La sua community è una delle più attive, vibranti e partecipi del mondo, e quella italiana non fa certo eccezione.

In arrivo dalle più disparate città della nostra penisola, i fan si sono incontrati in un raduno ufficiale alla Milan Games Week 2019 per condividere la loro passione in attesa di Pokémon Spada e Scudo, nuova coppia di titoli in uscita il 15 novembre su Nintendo Switch che segnerà il debutto ufficiale dell'ottava generazione di mostriciattoli. All'evento erano presenti anche alcuni dei content creator più celebri del panorama nostrano, tra cui Francesco "Cydonia" Cilurzo e Chiara Rocco di Pokémon Millennium, Anton Giulio "Pokétonx" Serpe, Sara "Kurolily" Stefanizzi, Federico "Froz3n" Dore e Fabrizio "Weedle" Laborano, oltre a diversi moderatori della community e tanti, tantissimi fan. I presenti hanno condiviso con noi i loro ricordi, raccontando di come sono entrati a far parte di questo mondo e dell'importanza che i Pokémon rivestono nelle loro vite.

Prima di lasciarvi alla visione della terza puntata di Nintendo Difference, vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo usciranno in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Pokémon Spada e Scudo curata per Everyeye da Cydonia, uno dei protagonisti della puntata.