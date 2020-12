Alla scoperta di Final Fantasy: da quale cominciare?

A chi si avvicina per la prima volta all'universo di Final Fantasy, le cose potrebbero sembrare confuse: questa storica serie presenta infatti una quantità di giochi notevole, e non conoscendo né la storia né l'ambientazione si potrebbe cadere preda del dubbio: da quale comincio?

La risposta in realtà è semplice, perché tutti i giochi della serie Final Fantasy, pur essendo numerati con numeri romani, sono slegati tra loro e non rappresentano una sequenza ordinata di trame che si sviluppano. In parole povere, potete cominciare da quello che volete, quello che più vi ispira graficamente o che vi è stato consigliato da qualcuno.

A livello di storia sono tutti separati, ma ognuno presenta caratteristiche comuni che hanno contribuito, negli anni e a partire dal primo Final Fantasy, a creare l'universo e l'ambientazione della serie:

che ha quasi sempre un ruolo di primo piano anche nella storia. Le evocazioni , in particolare Shiva, spirito di ghiaccio con le sembianze di donna, Ifrit, demone di fuoco, e Bahamut, re dei draghi.

invariato anche negli spin-off, diverso solo nello stile grafico a seconda del tono del gioco. Il dualismo tra bene e male e la rottura di questo è un elemento costante nelle trame della serie. Spesso gli eroi sono costretti a dover ripristinare questo equilibrio o a dover sconfiggere chi cerca di alterarlo.

, che ha spesso a che fare con i presenti nel gioco. Tutte le sue incarnazioni sono comunque slegate temporalmente. Anche altri nomi sono ricorrenti nella serie, come Biggs e Wedge, apparsi per la prima volta in Final Fantasy VI. Il Chocobo , un volatile giallo simile a uno struzzo, che può essere cavalcato per percorrere lunghe distanze senza il pericolo di incontrare mostri, o anche per cercare tesori nascosti. In alcuni capitoli hanno differenti colori in base alle loro abilità speciali (volare, camminare sull'acqua, ecc.).

, piccoli esserini fatati, dalle fattezze feline, ma con ali da pipistrello e uno sgargiante pon-pon rosso (o viola) sulla testa. Appaiono per la prima volta in Final Fantasy III. Le aeronavi , grandi vascelli volanti nonché mezzo più efficiente e rapido con cui spostarsi nella mappa, evitando gli incontri casuali.

, come la fanfara di fine battaglia o il preludio. Le tipologie e i nomi delle armi , che vanno dalle katane Masamune e Murasame, alle spade Ragnarok, Excalibur e Ultima Weapon, quest'ultima introdotta nel sesto capitolo della serie.

con il quale è possibile personalizzare il gruppo. In alcuni capitoli le classi sono fisse, mentre in altri possono essere cambiate a piacimento. Una vasta mappa del mondo da esplorare alla ricerca di segreti, che nel corso del gioco potrebbe anche subire delle variazioni per motivi di trama (come in Final Fantasy VI).

del mondo da esplorare alla ricerca di segreti, che nel corso del gioco potrebbe anche subire delle variazioni per motivi di trama (come in Final Fantasy VI). La moneta è quasi sempre la stessa, il Gil (o guil, in alcuni capitoli).

Proprio quest'anno è uscito il remake di Final Fantasy 7 per PS4, che molti considerano un titolo storico e uno dei migliori da cui cominciare (ha, di fatto, lanciato la serie verso il successo globale nel 1997).