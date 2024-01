Alla scoperta di Nothing su Steam: per vincere non bisogna fare nulla, davvero

Di giochi assurdi e fuori di testa ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni, ma di certo l'ultimo lavoro di Pixelatto appena sbarcato su Steam potrebbe essere davvero uno dei più particolari in circolazione: ecco a voi Nothing, gioco in cui letteralmente non bisogna fare nulla, nemmeno l'azione più banale possibile.

Una volta avviata la partita, infatti, lo scopo del gioco è semplicemente quello di stare immobili e lasciare che il timer scorra senza sosta. Una singola azione, la pressione di un qualunque tasto o anche solo un minimo movimento del mouse, ed è game over. Anche la descrizione del "gioco" è tutta un programma: "Il gioco più difficile che tu abbia mai fatto, o forse no? Semplicemente non devi fare nulla, mentre il timer avanza. Ma se fai qualcosa, hai perso. Se dunque non ti piace non fare nulla, gioca allora qualcos'altro".

L'idea è talmente assurda che gli utenti Steam la stando apprezzando parecchio: nel momento in cui scriviamo il 93% delle 535 recensioni disponibili è positiva, con una lunga serie di commenti sarcastici che strapperà ben più di un sorriso: "Ho scritto una recensione, dunque ho fatto qualcosa. Ho perso", dice ad esempio un giocatore, mentre c'è chi ritiene Nothing "meglio di The Day Before".

Considerato che Nothing è completamente gratis, dategli anche voi una chance e scoprite quanto a lungo potete resistere senza fare letteralmente nulla. Sempre a proposito di quanto è possibile trovare sulla piattaforma di Valve, ecco anche 5 giochi costosissimi su Steam dai prezzi davvero ben oltre la norma.