Scoperta una rara build prototipo di Sonic 3 per Mega Drive

Il sito Hidden Palace, dedicato alla conservazione ed al ritrovamento di beta e alpha di vecchi videogiochi, ha recentemente ottenuta una rarissima versione preview di Sonic 3 per SEGA Mega Drive, una versione distribuita ad una sola testata americana e mai mostrata pubblicamente alla stampa internazionale o al grande pubblico.

Lo sviluppo di Sonic 3 è iniziato nel 1992 e si è concluso nel 1994, inizialmente gli sviluppatori avevano pensato ad un platform con visuale isometrica (sullo stile di Sonic 3D Blast) ma i piani sono cambiati per rispettare le esigenze marketing di SEGA. Inizialmente si pensava di lanciare Sonic 3 in tempo per il Natale del 1993 ma le cose non sono andate così e la compagnia ha pubblicato Sonic Spinball per le festività, un progetto minore realizzato in pochissimi mesi.

Nel frattempo i lavori su Sonic 3 sono continuati ma nel corso del tempo gli sviluppatori sono visti costretti a cambiare numerosi aspetti e a dividere l'avventura in due giochi separati, dando così vita a Sonic The Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles. Il prototipo di Sonic 3 è datato 3 novembre 1993 ed è stata distribuita solamente a SEGA Magazine in Nord America, la build mostra numerose differenze rispetto al prodotto finale, tra cui un diverso layout dei livelli, musiche inedite, mosse mai viste e uno stile grafico leggermente differente.

Hidden Palace ha pubblicato un lungo video che mostra la build preview di Sonic 3 in azione, l'obiettivo è quello di rendere disponibile il file al pubblico il più presto possibile.