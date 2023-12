Alla scoperta di Rise of the Ronin: protagonista, mappa e gameplay

Ai The Game Awards 2023 abbiamo scoperto la data d'uscita di Rise of the Ronin, la prossima attesa produzione di Team Ninja per PC e PlayStation 5 che vuole dimostrarsi uno dei giochi più interessanti del 2024. Ed ora possiamo scoprire dettagli più approfonditi sul gioco.

Una nuova anteprima a cura di Game Informer ci offre infatti più informazioni sui contenuti del promettente Action/RPG Open World di Team Ninja, a partire dal protagonista noto come Veiled Edge: non sarà possibile plasmarlo fisicamente a nostro piacimento ed avrà dunque solo l'aspetto di default già visto in trailer e immagini promozionali, in ogni caso è confermato che il nostro eroe avrà un background ben definito e tutto da scoprire nel corso dell'avventura. Parlando invece della storia alla base di Rise of the Ronin, le vicende si svolgono nel 1863, avranno un taglio realistico e vanteranno la presenza di figure storiche come Sakamoto Ryoma e Yoshida Shoin. Confermata la presenza di scelte multiple e finali alternativi, che possono essere raggiunti anche completando specifici incarichi secondari.

Per quanto riguarda il gameplay, che alternerà costantemente combattimenti ed esplorazione, la mappa di gioco sarà piuttosto ampia ed oltre ad ampi scenari naturali offrirà tre diverse città: Edo, Yokohama e Kyoto. Rise of the Ronin si prospetta inoltre un gioco dalla difficoltà in linea con gli standard dei giochi Team Ninja, e ad ogni morte del protagonista si perde il Karma accumulato fino a quel momento, che va dunque recuperato una volta ripartiti dall'ultimo checkpoint raggiunto. In ogni caso in Rise of the Ronin saranno presenti anche classici punti esperienza che invece non andranno mai perduti anche in caso di sconfitta.

Infine, Veiled Edge potrà inoltre combattere facendo ricorso a katane, pistole e lance, garantendo così un combat system piuttosto variegato. Ricordiamo che il nuovo gioco di Team Ninja sarà disponibile a partire dal 22 marzo 2024: ecco nel dettaglio prezzi e contenuti di Rise of the Ronin relativi ad ogni versione che verrà commercializzata.