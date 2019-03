Alla scoperta dei videogiochi di Harry Potter in un video

Le aspettative nei confronti di Harry Potter Wizards Unite, nuovo titolo degli autori di Pokémon GO, sono indubbiamente alte. Esattamente come il titolo dei mostriciattoli, anche la nuova opera di Niantic per dispositivi mobili sfrutterà la realtà aumentata per mettere la magia nelle mani di tutti gli aspiranti maghi e streghe del mondo.

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato, abbiamo ben pensato di fare un viaggio indietro nel tempo per passare in rassegna tutti i giochi che hanno fatto la storia di Harry Potter, il maghetto più famoso del mondo. Siamo partiti dalla serie canonica, per poi proseguire con gli spin-off e i titoli mobile. Gran parte del catalogo è composto dai tien-in degli otto episodi che compongono la saga cinematografica. Si tratta di prodotti non particolarmente brillanti, ma che vengono ricordati con un certo affetto da moltissimi fan che hanno avuto l'opportunità di giocarli durante la propria infanzia o adolescenza.

Il primo è Harry Potter e la Pietra Filosofale, pubblicato nel 2001 da Electronic Arts e tratto dalle vicende narrato durante il primo anno trascorso da Harry ad Hogwarts. Il titolo viene ricordato per le interessanti aggiunte tratte dal romanzo di J. K. Rowling, tra cui diversi incantesimi, e per le divertenti sessioni di Quidditch a bordo della Nimbus 2000. Questo, tuttavia, è stato solo l'inizio: per scoprire tutti gli altri titoli, vi invitiamo a guardare il nostro video speciale allegato in cima alla notizia. Se volete saperne di più anche sul nuovo gioco di Niantic, inoltre, vi rimandiamo all'anteprima di Harry Potter Wizards Unite a cura nel nostro mago redazionale, Giuseppe Arace!