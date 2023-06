Scoperti i 6 oggetti più rari di Diablo 4: come sbloccarli e cosa fanno

A distanza di quasi un mese dall'uscita di Diablo 4, i giocatori hanno scoperto i dettagli sulle sei armi ed armature più rare e preziose del gioco. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su questi oggetti che solo in pochi riusciranno ad accaparrarsi.

Occorre innanzitutto specificare che non si tratta di armamento leggendario, poiché questi sei oggetti appartengono ad un livello di rarità superiore il cui sfondo nell'inventario è di colore marrone. Si tratta infatti di 'Equipaggiamento unico', il quale può essere trovato solo da coloro i quali hanno raggiunto un livello tale da poter affrontare demoni e creature di livello 85 o superiore. Questi pezzi si trovano con un livello di potere pari a 820 e hanno una probabilità di drop incredibilmente bassa, al punto che si pensa che solo pochissimi utenti avranno l'onore di indossarne uno.

Scopriamo insieme quali sono questi oggetti unici e quali sono le proprietà che li rendono così interessanti.

Doombringer

Si tratta di una spada ad una mano il cui aspetto consiste nel Colpo Fortunato, che aumenta fino al 25%. Nel caso in cui un attacco dovesse soddisfare i requisiti, verranno inflitti 5.822 danni da Ombra a tutti i nemici nei paraggi, i quali subiranno anche un particolare malus: il loro potere offensivo verrà ridotto del 20% per 5 secondi.

The Grandfather

Questo spadone a due mani è utilissimo per chi vuole semplicemente potenziare le statistiche del personaggio. Oltre ad aumentare tra il 60 ed il 100% il danno da colpo critico, le restanti proprietà dell'arma vantano numeri parecchio elevati.

Ring of the Starless Skies

L'anello in questione ha un'utilità pazzesca per tutte quelle build in cui il consumo di risorse per l'esecuzione di abilità speciali è costante. La proprietà unica dell'oggetto consiste nel ridurre fino al 40% il consumo della risorsa di classe (come il Mana per chi utilizza l'Incantatrice) quando di usano abilità in rapida successione.

Andariel's Visage

È un elmo unico che aumenta fino al 20% la possibilità che il Colpo Fortunato generi un'esplosione velenosa che per 5 secondi continua ad infliggere ingenti danni ai bersagli che si trovano nell'area d'effetto.

Harlequin Crest

Un elmo unico che non solo aumenta fino al 20% la riduzione dei danni subiti, ma aggiunge ben 4 gradi a tutte le abilità. Si tratta in questo caso della rivisitazione di un oggetto storico della serie che i fan ricorderanno sicuramente anche negli altri capitoli.

Melted Heart of Selig

L'ultimo dei sei oggetti unici è un amuleto il cui aspetto fa sì che la riserva legata alla risorsa di classe aumenti del 30%. In aggiunta, si attiva un peculiare effetto per cui i danni subiti vanno a sottrarre la risorsa di classe al posto della salute. La conversione avviene in questo modo: ogni 1% di vita corrisponde ad un valore compreso tra 3 ed 8 della risorsa (tale valore cambia in base al roll del pezzo).

