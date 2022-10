Scoperti altri Pokémon di Scarlatto e Violetto: provengono da Leggende Arceus

Con l'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto sempre più vicina, continuano i rumor e leak sul Pokédex della regione di Paldea. Alcune voci di corridoio avrebbero rivelato quanti Pokémon ci saranno in Scarlatto e Violetto, con tante creature che ancora devono essere rivelate da Nintendo e Game Freak.

Stando a quanto scoperto dagli utenti di Reddit, all'interno dei giochi di Nona Generazione dovrebbero esserci anche alcune creature introdotte per la prima volta in Leggende Pokémon Arceus: si tratta nello specifico di Ursaluna, Overqwil e Kleavor, rispettivamente evoluzioni di Ursaring, Qwilfish e Scyther. Il dettaglio sarebbe emerso nel Pokémon Database relativo al Pokédex di Scarlatto e Violetto, sebbene al momento gli autori non li abbiano ancora mai mostrati in via definitiva.

Non è però da escludere che i mostriciattoli citati possano fare la loro comparsa nel prossimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, che verrà mandato in onda il 12 ottobre alle ore 15:00 italiane. Con Leggende Pokémon Arceus ancora piuttosto recente (è stato pubblicato su Nintendo Switch lo scorso gennaio), è lecito che Game Freak voglia riutilizzare alcune delle creature più recenti legate all'Ottava Generazione, così da riempire ulteriormente il Pokédex.

L'appuntamento con i nuovi giochi della serie è intanto fissato al 18 novembre 2022 sempre su Switch, con gli allenatori di tutto pronti ancora una volta ad "acchiapparli tutti".