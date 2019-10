Scoperto un boss segreto di The Division 2: era rimasto nascosto per mesi

Non è raro che alcuni videogiochi continuino a regalare sorprese anche a distanza di tempo dall'uscita. È il caso anche di The Division 2, per il quale è stata appena scoperta una boss fight nascosta, rimasta segreta per mesi.

Lo sviluppatore Trick Dempsey si era accorto che su Google non era presente alcuna guida per battere il boss, né ne veniva fatta menzione, e aveva capito che ancora nessuno era stato in grado di trovarlo, ed ha dunque lasciato degli indizi su Twitter. Poco dopo, qualcuno era già riuscito a sconfiggerlo.

In pratica si tratta di un boss nascosto nel Manning National Zoo: per sbloccare il combattimento dovrete sparare ai cinque alveari presenti in zona, e interagire con un pannello posto nella zona dell'esposizione delle farfalle.

Dempsey aveva ammesso che fosse in effetti difficile da trovare, ma ha detto "Se vi trovate in un livello in cui c'è uno spazio della grandezza di un campo da calcio in cui non c'è niente da fare, probabilmente dovreste guardarvi intorno".

Il boss si chiama The Agony, e visto che in qualche modo è collegato alle api, in molti ci hanno trovato un riferimento a The Pain, di Metal Gear Solid 3, ma l'ipotesi non è stata confermata ufficialmente.

Che ne pensate della nuova boss fight? Proverete subito a farla? Intanto, leggete la nostra recensione di The Division 2.