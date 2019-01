Scoperto un brevetto per il 3D Stereoscopico su Nintendo Switch

Un brevetto depositato da Nintendo lascerebbe pensare alla possibilità di implementare il 3D Stereoscopico su Switch, anche se è bene chiarire come la documentazione non confermi una fase di sviluppo attiva, si tratta però di materiale interessante che dimostra come la casa di Kyoto non abbia smesso di sperimentare con questa tecnologia.

Allo stato attuale la documentazione appare piuttosto avara in quanto a dettagli, l'immagine allegata sembra però suggerire la presenza di una telecamera esterna da utilizzare in combinazione con un visore capace di proiettare immagini tridimensionali, al momento però ribadiamo come le informazioni in merito siano piuttosto scarse, difficile dunque capirne di più.

Ricordiamo che recentemente il presidente di Nintendo ha smentito l'ipotesi un resytling o di un nuovo modello di Switch in arrivo, dunque una versione della console compatibile con la tecnologia 3D sembra esclusa, almeno allo stato attuale. Che possa trattarsi di un brevetto legato a sperimentazioni in vista della prossima generazione di console?