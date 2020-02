Scoperto un easter egg di Dragon Ball GT in Dragon Ball Z Kakarot

Nonostante non sia più parte del canone della serie da un po' di tempo, Dragon Ball GT continua ad essere un prodotto noto ed amato dai tantissimi fan, ed è probabilmente anche per questo motivo che gli sviluppatori di Dragon Ball Z Kakarot, sembra ne abbiano inserito una citazione all'interno del gioco.

Durante il free roam, un utente ha infatti scoperto una linea di dialogo, parlando con la fotografa, in cui viene menzionato uno scimmione dorato, che altro non dovrebbe essere che una delle trasformazioni di Goku in GT.

Non sembra però esserci un seguito a questo easter egg, dato che proseguendo nel gioco nessuno finora ha dato delle prove dell'esistenza dello scimmione in questione, per cui è probabile che si tratti di una semplice citazione a mò di omaggio, per l'appunto.

Non convincono del tutto infatti nemmeno le teorie secondo cui l'arco narrativo di GT potrebbe arrivare in Dragon Ball Z Kakarot sotto forma di DLC, proprio perché non è più parte del canone. Staremo a vedere. Anche voi avevato trovato questo easter egg?

Nel frattempo, Bandai Namco ha rivelato che Dragon Ball Z Kakarot ha venduto 1.5 milioni di copie nella prima settimana di vendite. Se volete approfondire sul gioco in generale, date un'occhiata al nostro speciale su Dragon Ball Z Kakarot.