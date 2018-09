Scoperto il primo Pokemon di ottava generazione in arrivo su Pokemon GO?

Come riportato da Gearnuke, un datamine operato su Pokemon GO ha fatto trapelare un'immagine del primo Pokemon di ottava generazione, pronto a debuttare a novembre su Pokemon Let's GO Pikachu e Let's Go Eevee.

Avvertenza spoiler: a fondo pagina abbiamo riportato l'immagine del nuovo Pokemon di ottava generazione. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Gamefreak aveva lasciato intendere che il primo Pokemon di ottava generazione debutterà in anticipo su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, come piccolo antipasto delle creature di prossima generazione in arrivo con il nuovo capitolo principale della serie in sviluppo per Nintendo Switch. A quanto pare, questo Pokemon arriverà in seguito anche su Pokemon GO, il popolare gioco mobile di Niantic Labs.

Proprio un datamine operato su Pokemon GO avrebbe svelato in anticipo le fattezze di questa creatura. A fondo pagina potete vedere il tweet con le due immagini che ritraggono il primo Pokemon di ottava generazione, di cui ancora si ignorano nome e caratteristiche. Cosa ne pensate?

Per saperne di più, a questo punto, bisognerà attendere ulteriori dettagli da Gamefreak e Nintendo. Ricordiamo che Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee usciranno il 16 novembre in esclusiva su Switch.