Scoperto un simpatico Easter Egg a tema Metal Gear Solid in Detroit Become Human

Come segnalato dallo YouTuber Alexei Bruton, Detroit Become Human sembra contiene un piccolo ma significativo riferimento a Metal Gear Solid, primo episodio 3D della serie di Hideo Kojima uscito nel 1998 su PlayStation.

Come potete vedere dall'immagine allegata al Tweet qui sotto, un furgone dei traslochi presenta sulla fiancata il nome dello spedizioniere realizzato con il font di Metal Gear Solid, inoltre sul camion è presente... una scatola, oggetto che non ha certo bisogno di presentazioni per i fan della saga.

Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, ma i riferimenti appaiono decisamente troppo espliciti, non trovate? Ricordiamo che Detroit Become Human è ora disponibile su PS4 e P4 Pro.