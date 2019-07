Scoppia l'amore tra PUBG e Fortnite: 'Epic è un grande partner', rivela PUBG Corp

A circa un anno dalla citazione in tribunale di Epic per il plagio di PlayerUnknown's Battlegrounds con Fortnite, Brian Corrigan di PUBG Corporation spiega dalle colonne di PCGamesN che i rapporti tra i due colossi videoludici, da allora, sono decisamente cambiati.

Il boss della software house che ha lanciato il fenomeno dei battle royale con PUBG afferma infatti che "quando il nostro gioco è stato lanciato pensavamo che saremmo riusciti ad avere un successo limitato e che avremmo dovuto pubblicarlo solo in versione fisica, ma le cose sono andate diversamente ed è stato fantastico. Molte cose sono cambiate, il progetto si evoluto enormemente nel tempo e anche noi siamo cambiati. Le persone continuano ad avere questa idea che ci sia ancora un po' di animosità o qualcosa di più serio con Epic, ma in realtà sono uno dei nostri migliori partner, parliamo sempre con loro!".

Lo stesso Corrigan aggiunge inoltre che la distensione dei rapporti tra Epic e PUBG Corp. sia dovuta al fatto che il suo iconico battle royale e Fortnite siano due titoli che possono coesistere nel medesimo mercato, tanto che "mentre penso che possiamo imparare qualcosa da loro, e loro da noi come fanno tutti gli sviluppatori, non credo però che il loro modello sia esattamente in linea con il nostro e che possa funzionare anche con noi. Abbiamo un gioco competitivo più intenso, un programma eSport funzionale e una diversa gestione delle Stagioni. [...] Quella dei battle royale non è una formula unica ma PUBG offre un'esperienza unica nel suo genere, non c'è davvero nient'altro là fuori come il nostro gioco".

Mentre attendiamo l'eventuale risposta di Epic Games alle dichiarazioni concilianti del boss di PUBG Corp, ricordiamo a chi ci segue che la Stagione 10 di Fortnite inizierà presto, come hanno potuto intuire gli spettatori dell'evento Fortnite Cattus vs Doggus.