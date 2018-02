Scopri il mito di Cthulhu nel nuovo video diario di The Sinking City

studio presentano un nuovo video diario che rivela quanto il team di sviluppo sia riuscito ad addentrarsi nel mondo die di come lo abbia riprodotto in

"L'emozione più antica e più forte dell'umanità è la paura, e il tipo più antico e più forte di paura è la paura dell'ignoto." H. P. Lovecraft.

H.P Lovecraft è uno scrittore Americano conosciuto a livello mondiale per le sue fantastiche storie incentrate attorno al mito dei Grandi Antichi, potenti e malvagi creature semi-divine dove Cthulhu è la creatura più emblematica e rappresentativa. Gli uomini sono insignificanti granelli di polvere in un universo soggetto alla volontà di queste entità ciclopiche e dei loro tirapiedi che stanno costantemente riaffermando il loro posto sulla Terra. Questo universo immaginario ha ispirato molte opere, film, romanzi e giochi, ed è una scenografia ideale per un videogioco di avventura e investigazione ambientato in un open world.



The Sinking City interpreta e sviluppa i temi che Lovecraft ha esplorato: la paura dei mostri, la ricerca delle verità occulte e la follia. Nel gioco, i giocatori entrano nei panni di un detective privato che indaga sulla scomparsa di una spedizione nella città immaginaria di Oakmont, nel Massachusetts. Oakmont è una città che sta vivendo inondazioni senza precedenti a causa di forze soprannaturali, lasciando una grande parte della città sommersa. Sulla sua strada i giocatori incontreranno società segrete, pericoli, intrighi e creature mostruose. "Non c’è morto che può mentire in eterno, e in strani eoni anche la morte può morire". H. P. Lovecraft.

The Sinking City è attualmente in sviluppo e sarà disponibile per PC e console.