Scopriamo i dieci giochi indipendenti più venduti di sempre su Nintendo Switch

Al termine della presentazione Nindies Showcase Spring 2018 ha diffuso la lista dei dieci videogiochi indipendenti più venduti su Switch durante il primo anno di vita della piattaforma.

La casa di Kyoto non ha fornito numeri precisi in merito, limitandosi a dichiarare che la classifica è stata stilata prendendo in considerazione i download dal Nintendo eShop, le vendite delle edizioni retail, delle download card e i dati rivelati dai publisher di terze parti:

SteamWorld Dig 2 Stardew Valley Kamiko Celeste Fast RMX Golf Story Enter the Gungeon Overcooked Special Edition NBA Playgrounds Shovel Knight Treasure Trove

SteamWorld Dig 2 è stato in assoluto il gioco indie più venduto su Switch nei primi dodici mesi di vita della console, seguito da Stardew Valley e Kamiko. Buon successo anche per Celeste, Fast RMX (uscito al lancio della console) e Golf Story.

Enter The Gungeon, Overcooked, NBA Playgrounds e Shovel Knight Treasure Trove completano la Top Ten dei giochi indie più popolari su Switch. Ricordiamo che nella giornata di ieri è stato annunciato l'arrivo di numerosi altri Nindies tra cui Mark of the Ninja Remastered, Lumines, The Messenger, The Banner Saga 3, Pool Panic, Fantasy Strike e Bad North, solamente per citarne alcuni.