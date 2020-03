Scopriamo il nuovo Animal Crossing New Horizons in un video

Animal Crossing New Horizons arriverà su Switch il prossimo 20 marzo, nell'attesa abbiamo preparato un video che mostra le principali caratteristiche della nuova esclusiva Nintendo, un ottimo punto di partenza per muovere i primi passi nel mondo di New Horizons.

Il nuovo Animal Crossing non stravolge la formula classica della serie ma questo non vuol dire che il gioco sia avaro di novità, anzi. Grazie a tanti personaggi celebri, a nuove opzioni di gioco e una miriade di oggetti inediti, Animal Crossing New Horizons si presenta come il capitolo più ricco della saga in termini di contenuti, un grado di intrattenere sia i neofiti sia coloro che hanno già dimestichezza con il colorato universo ideato da Nintendo.

Per saperne di più vi rimandiamo al video che trovate in apertura della notizia non prima di avervi ricordato che Animal Crossing New Horizons è in offerta a meno di 50 euro su Amazon, promozione valido fino al 20 marzo, data di uscita ufficiale del gioco. Lo stesso giorno sarà disponibile nei negozi anche la speciale Nintendo Switch Limited Edition decorata con loghi e colori di New Horizons, oltre ad una serie di accessori come le custodie per Switch e Switch Lite, prodotti destinati ad andare a ruba tra i collezionisti.