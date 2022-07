Scordate Dragon Ball e Naruto, Fortnite potrebbe accogliere i personaggi di The Last of Us

Dopo la controversia infinita sulle caratteristiche del remake di The Last of Us, Joel ed Ellie sembrerebbero in dirittura d'arrivo su Fortnite - almeno secondo le ultime voci di corridoio.

La bomba è stata lanciata dapprima dal noto insider Shpeshal Nick durante un episodio del podcast Xbox Era, occasione in cui il leaker ha rivelato di conoscere i dettagli in merito a una collaborazione tra Sony ed Epic Games a tema The Last of Us. Queste voci sono poi state riprese da una figura molto nota nel mondo di Fortnite, ShiinaBR, che ha dato indicazioni più precise sull'argomento.

ShiinaBR ha riferito in un tweet che la collaborazione a tema The Last of Us vedrà l'introduzione delle skin di Joel ed Ellie nel marketplace del famoso battle royale, una notizia che ha ricevuto conferma da diverse fonti di sua conoscenza. Ma c'è di più. Il leaker ha poi rivelato che l'evento crossover dovrebbe arrivare su Fortnite a settembre 2022, mese d'uscita di The Last of Us Parte I su PlayStation 5.

E questa è solo una delle tante collaborazioni di spicco organizzate da Epic Games per Fortnite. Tra gli altri, vi abbiamo infatti anche parlato del crossover tra Fortnite e Dragon Ball, che dovrebbe prevedere l'introduzione di un deltaplano ispirato alle navicelle dei Sayan, ma anche le skin di Beerus, Vegeta e Goku.