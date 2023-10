Scordatevi The Last of Us Multiplayer: è definitivamente morto, per un insider

In questi giorni si è parlato molto del gioco multiplayer di The Last of Us, progetto che a quanto pare sarebbe congelato dal publisher, dopo che Bungie ha espresso una serie di pareri negativi riguardo la reale capacità del progetto di generare profitti.

The Last of Us Multiplayer rischia la cancellazione, si mormora, ma secondo il leaker e insider ViewerAnon, la cancellazione sarebbe di fatto già avvenuta e il progetto può ritenersi definitivamente morto. Nelle scorse ore il responsabile della monetizzazione ha lasciato Naughty Dog e questo potrebbe rappresentare un concreto indizio: non c'è più alcun gioco da monetizzare o il suo lavoro non ha dato i frutti sperati, non avendo convinto i vertici di PlayStation e la stessa Bungie?

Difficile dirlo al momento, ricordiamo che Naughty Dog è stata colpita da una serie di licenziamenti a inizio settimana, probabile segno dell'avvio di una ristrutturazione più ampia, anche se non ci sono certezze in merito.

La fonte, ViewerAnon, sembra sapere il fatto suo, nonostante il leaker sia specializzato in anticipazioni di film e retroscena di Hollywood, nei mesi scorsi è stato il primo a parlare dell'esistenza di The Last of Us Parte 3, anticipando altre fonti che hanno poi più volte ribadito come Naughty Dog stia effettivamente sviluppando una nuova avventura ambientata nell'universo di The Last of Us.