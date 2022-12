Scorn si aggiorna: la nuova patch introduce il supporto a AMD FSR 2.1

Ebb Software ha ufficializzato il lancio della patch 1.2.1.0 di Scorn, con la peculiare esperienza ispirata alle opere di H.R.Giger che accoglie numerose correzioni a cui ha lavorato il team di sviluppo, oltre ad una novità destinata a migliorare ulteriormente le performance del gioco.

La principale aggiunta di questo nuovo aggiornamento è indubbiamente rappresentata dall'integrazione di AMD FSR 2.1, l'ultima versione della tecnologia di upscaling che Scorn ha già utilizzato in versione 2.0 e da cui ha tratto beneficio per un miglioramento delle performance sia su PC che su console. L'arrivo dell'ultima versione di FSR è al momento confermato all'interno di un post pubblicato su Steam da parte degli sviluppatori, e non è al momento chiaro se l'update riguarderà anche le edizioni console di Scorn.

Per quanto riguarda le altre modifiche, abbiamo alcune correzioni di bug e problemi tecnici per cui alcuni NPC potevano respawnare dopo aver caricato la partita, il personaggio poteva incastrarsi nell'Atto V, la modalità risoluzione su PC poteva cambiare la risoluzione. Altri fix sono invece volti a risolvere "vari problemi con l'ambientazione". All'interno delle patch notes ci viene inoltre ricordato che, in occasione delle celebrazioni dei The Game Awards 2022, Scorn è scontato del 25%.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco di Ebb Software, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Scorn.