Scorn: l'aggiornamento sullo sviluppo dell'esclusiva Xbox fa infuriare i fan

A distanza di qualche settimana dalla conferma del rinvio di Scorn al 2022 attraverso un comunicato stampa del publisher, il team di sviluppo dell'attesa esclusiva Xbox ha pubblicato un aggiornamento a tutti i backer su Kickstarter che non tutti hanno apprezzato.

Il lungo post, disponibile alla lettura anche per chi non ha finanziato il progetto sulla celebre piattaforma di crowdfunding, si apre spiegando quelle che sono state le difficoltà incontrate negli ultimi tempi. Stando alle parole del team, l'inesperienza ha portato a compiere alcuni importanti errori e buona parte del gioco è stata completamente riprogrammata dal 2018 in poi. Sembrerebbe però che, al netto degli incidenti di percorso, Microsoft e le altre aziende che stanno supportando il progetto non abbiano fatto alcun tipo di pressione e stiano permettendo alla software house di lavorare con tutta calma. Pare inoltre che il prossimo 10 dicembre 2021 verrà ufficialmente annunciato il rinvio al 2022, dal momento che la notizia non è mai stata diffusa direttamente dal team.

Ad indispettire gli utenti è però la parte finale del comunicato, il quale secondo alcuni giocatori è scortese ed arrogante nei loro confronti:

"Per chiudere il discorso, un consiglio amichevole: se la mancanza di comunicazione vi annoia, chiedete un rimborso e metteteci una pietra sopra. Si tratta solo di un gioco. Potrete sempre giocarci all'uscita."

Al momento gli sviluppatori non hanno risposto alle polemiche, ma tra i commenti al post su Kickstarter sono stati in molti a mostrarsi infastiditi da queste parole.

Sapevate che Scorn sarà un'esclusiva temporale Xbox Series X e girerà a 4K/60fps?