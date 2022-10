Scorn arriva su PC, Xbox Series X e Game Pass: l'orrore esplode nella video recensione!

È tempo di calarsi in una nuova avventura dai toni misteriosi e inquietanti, con il team di Ebb Software pronto a offrire al pubblico un titolo perfetto per la notte di Halloween.

Nel ricco calendario delle nuove uscite videoludiche di ottobre 2022, ha infatti trovato spazio anche Scorn, l'horror edito da Kepler Interactive e in arrivo in esclusiva su ecosistema Microsoft. Ispirato all'estetica di H.R. Giger, creatore di Alien, il titolo atterra quest'oggi - venerdì 14 ottobre - su PC e Xbox Series X|S. Sin dal Day One, inoltre, Scorn risulta accessibile all'interno del catalogo Xbox Game Pass, con gli abbonati al servizio che potranno esplorarne l'oscurità senza alcun costo aggiuntivo.



Con visuale in prima persona, questa inquietante epopea trasporta gli appassionati all'interno di un labirinto opprimente e claustrofobico. Uno scenario dotato apparentemente di vita propria, impegnato in una lotta silenziosa con il protagonista, un essere umano alla disperata ricerca di salvezza. Per scoprire ogni dettaglio sulla storia e sul gameplay offerti dal titolo, vi basta dedicare qualche minuto alla nostra video recensione di Scorn.



Disponibile in apertura a questa news, il filmato è accessibile anche dai lidi del Canale YouTube di Everyeye, dove la nostra Giulia Martino è pronta ad offrirvi un resoconto completo della sua esperienza nel titolo Ebb Software.