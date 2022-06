Scorn arriva presto su PC e Xbox Series X|S: la possibile data di lancio trapela da Steam

A breve distanza dalla pubblicazione dei nuovi requisiti PC di Scorn, l'inquietante horror atteso in esclusiva su dispositivi Microsoft sembra pronto a fare la sua comparsa allo show di questa sera.

A poche ore dall'Xbox + Bethesda Showcase, la community videoludica ha infatti realizzato un interessante avvistamento. Dai canali del noto portale SteamDB, sembra infatti che lo store di casa Valve si sia di recente aggiornato in vista dell'annuncio della data di uscita del gioco. Stando a quanto riportato, Scorn dovrebbe raggiungere il mercato videoludico in occasione del prossimo venerdì 21 settembre 2022.

La presenza del titolo allo show estivo sembra dunque ormai quasi certa, considerati anche i teaser condivisi dallo stesso team di Ebb Software nel corso degli ultimi giorni. Assente dalle scene da diverso tempo, l'horror ispirato all'immaginario concepito da H.R. Giger sembra dunque essere ormai prossimo al debutto, che, lo ricordiamo, resta atteso su PC e Xbox Series X|S, con tanto di debutto al Day One all'interno del catalogo Xbox Game Pass.



A questo punto, non resta che verificare l'anticipazione nel corso dell'Xbox + Bethesda Showcase in programma per la serata di domenica 12 giugno: per seguire in diretta l'evento, trovate già la Redazione pronta sul Canale Twitch di Everyeye.