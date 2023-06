Scorn, aspettando la versione PS5: oltre 2 milioni di giocatori su PC e Xbox

Oltre ad aver confermato l'uscita di Scorn su PlayStation 5, che avverrà più avanti nel corso del 2023, Ebb Software ha un altro aggiornamento da condividere con i fan, volto a testimoniare il successo riscosso fin qui dal macabro ed evocativo survival horror.

Dal lancio avvenuto lo scorso 14 ottobre su PC e Xbox Series X/S (con tanto di esordio al day one su Xbox Game Pass) ad oggi, Scorn ha superato quota 2 milioni di giocatori unici, rimasti rapiti dai suoi orrori e da un'avventura che ha saputo sorprenderli in più occasioni. Gli sviluppatori ringraziano dunque i propri fan per aver dato loro fiducia, in attesa di scoprire quanto ancora crescerà la popolarità dell'opera una volta sbarcata sull'ammiraglia di casa Sony.

Come già confermato dagli sviluppatori, Scorn arriverà su PS5 con il supporto al feedback aptico del controller DualSense per rendere in questo modo ancora più immersiva l'avventura. In aggiunta, Scorn su PS5 verrà distribuito anche in formato fisico attraverso una Deluxe Edition comprensiva di steelbook, colonna sonora e digital artbook. Se volete scoprire ancora più a fondo ciò che la produzione targata Ebb Software ha da offrirvi, la nostra recensione di Scorn vi illustra tutte le caratteristiche e le principali qualità di uno dei più interessanti survival horror del 2022.