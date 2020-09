Scorn, aspettando Xbox Series X: le atmosfere cupe protagoniste dei trailer

Ripresentato ufficialmente nel corso dell'evento Microsoft tenutosi nel corso del mese di maggio, Scorn aveva già avuto modo di presentarsi al pubblico alcuni anni fa.

Nel corso del tempo, l'avventura a tinte oscure e inquietanti ha avuto modo di evolversi e di esordire nuovamente come produzione in arrivo su PC e console next gen Microsoft. Le atmosfere di Scorn, caratterizzate da elementi profondamente angoscianti, traggono la propria ispirazione dall'opera di H.G. Giger. Surreali e disturbanti, queste ultime sono state sino ad oggi le protagoniste assolute dei trailer di Scorn pubblicati dal team di Ebb Software.

Un immaginario sicuramente affascinante, che è possibile ammirare nel video che trovate in apertura a questa news. Assemblato dal Canale YouTube GameClips, quest'ultimo raccoglie estratti tratti sia dal nuovo reveal trailer del maggio 2020 sia da precedenti filmati pubblicati da Ebb Software tra 2016 e 2017. Le ambientazioni di Scorn daranno forma ad un mondo di gioco strutturato in macroaree interconnesse. Esplorabile in maniera non lineare, offrirà una narrazione silenziosa, priva di cut-scene, in cui ogni elemento dello scenario è stato studiato nel dettaglio. Ogni area si presenta come labirintica, con un'ampia selezione di stanze e percorsi da scoprire, con un approccio che mira a rendere l'inquietante scenario un vero e proprio personaggio.



I giocatori più coraggiosi potranno avventurarsi in questo cupo universo su PC e Xbox Series X e Series S: nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Scorn, a cura della nostra Giulia Martino.