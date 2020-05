Scorn, aspettando Xbox Series X: l'FPS horror in 8 minuti di gameplay

Con Scorn atteso in esclusiva temporale su Xbox Series X, il titolo firmato da Ebb Software si è recentemente tornato a mostrare in occasione dell'Inside Xbox trasmesso giovedì 7 maggio.

Durante l'evento digitale organizzato da Microsoft è stato possibile dare un nuovo sguardo al progetto grazie alla pubblicazione di un inedito trailer di Scorn. Lo shooter in prima persona dalle tinte horror e dalle atmosfere marcatamente cupe ed inquietanti, si presenta ora ancor più nel dettaglio, grazie ad un'anteprima offerta dai colleghi di IGN France. Questi ultimi hanno infatti reso disponibile un primo scampolo di gameplay di Scorn.

Con una durata ci circa otto minuti, il filmato offre la possibilità di familiarizzare col mondo di gioco, la sua estetica ed alcune delle meccaniche di base che ne caratterizzeranno il gameplay. Vestendo i panni del protagonista, in una visuale rigorosamente in prima persona, lo spettatore può cimentarsi in una prima indiretta esplorazione dell'universo di Scorn. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il video gameplay: che cosa ve ne pare?



In attesa di maggiori dettagli sull'FPS, ricordiamo che il gioco non approderà su Xbox One e che la sua uscita è genericamente prevista per il "periodo di lancio" di Xbox Series X.